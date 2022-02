Nyt tehdään historiaa, ei niin kuin on ennenkin tehty

Aluevaltuustoissa aletaan valaa sokkelia, jonka pitää kestää vuosisata tai kaksi, kirjoittaa kansanedustaja ja aluevaltuutettu Anna Kontula.

Politiikassa perinne on tärkeä – sitä tärkeämpi, mitä ammattimaisemmasta politiikasta on kyse. Kun eduskunnassa käynnistetään jokin neuvotteluprosessi tai hanke, ensin selvitetään lain asettamat reunaehdot. Seuraavaksi kysytään, että mitenkäs tämä on ennen tehty.

Politiikkaa siis säätelee koko joukko kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä. Kirjalliset säädökset ohjeistavat, että kun eduskunta vaalien jälkeen kokoontuu, se järjestäytyy muun muassa valiokunniksi. Kirjoittamaton traditio taas kertoo, millaisilla pelisäännöillä se tapahtuu, montako paikkaa kukin puolue saa ja kuka valitsee ensimmäiseksi.

Laki ja perinteet eivät ole muuttumattomia. Aika ajoin niihin tehdään varovaisia tarkistuksia, päivityksiä ja parannuksia, joiden yhteistuloksena käytännöt ovat tänään melko erilaiset kuin sata vuotta sitten.

Silti perinteiden tehtävänä on nimenomaan luoda jatkuvuutta. Kun ei joka kierroksella tarvitse neuvotella ihan jokaista asiaa uusiksi, voivat poliitikot keskittyä päähommaansa eli päättämään yhteisistä asioista. Perinteitä kunnioitetaan ja noudatetaan, koska kaikki hyötyvät siitä, että erilaisissa – politiikassa usein myös erimielisissä – tilanteissa on vakiintunut tapa toimia.

Paitsi nyt.

Aluevaltuustot aloittavat konkreettisesti lähes tyhjästä. Ei ole päätöksenteko-organisaatiota, hallintosääntöä, päivitystä odottavia strategioita tai edes kokouskalenteria. Ei ole vakiintuneita perinteitä, miten, missä ja kenen johdolla näitä pitäisi valmistella. On vain iso pino lainsäädäntöä, jossa velvoitetaan alueet huolehtimaan sosiaali- ja terveyspalveluista vapaavalintaisellla tyylillä.

Olen toiminut politiikassa nyt lähes neljännesvuosisadan, mutta ensimmäistä kertaa aloitan vaaleilla valitussa luottamustehtävässä ilman perinteitä. Tilanne on tietysti sama kaikkien muiden kohdalla: kukaan elossa oleva suomalaispoliitikko ei tätä ennen ole päässyt aloittamaan alusta, siitä, missä perinteet päätetään.

Itse asiassa lähin vertailukohta löytyy keväältä 1907, jolloin vielä Venäjään kuuluvan Suomen ensimmäiset kansanedustajat järjestäytyivät ensimmäisten yleisten ja yhtäläisten eduskuntavaalien jälkeen. Seuraavan vuosikymmenen lopulla otettiin käyttöön kunnanvaltuustot, mutta koska se tapahtui asteittain, ei siihen liittynyt samanlaista tyhjästä aloittamisen tuntua.

Kun Suomen eduskunta kokoontui, käytössä oli uusi valtiopäiväjärjestys, jonka yhtymäkohdat vuoden 1869 valtiopäiväjärjestykseen sekä Tanskan, Ruotsin ja Norjan vastaaviin antoivat jonkinlaista suuntaa. Valtava joukko asioita piti kuitenkin päättää lähes tyhjästä: mitä valiokuntia tarvitaan ja miten edustajat niihin valikoituvat? Miten puhemies valitaan? Miten istumajärjestys päätetään, tai kuka saa puhua, milloin ja missä järjestyksessä? Milloin eduskunta kokoontuu, missä ja miten se kutsutaan koolle? Huudetaanko avajaisistunnossa eläköötä keisarille vaiko ei?

Nämä ovat mitättömiltä tuntuvia kysymyksiä kuin rakennuksen sokkelin raudoituksia – ei niitä kukaan talon asukkaista enää mieti. Minä ja muut aikamme poliitikot olemme aina voineet keskittyä päättämään rakennukselle järkevää käyttöä, koska muut ovat rakentaneet perustan jo aiemmin.

Tämä tekee keväästä 2022 historiallisen.

Toivotaan, että kaikki aluevaaleissa valitut ymmärtävät vastuunsa. Että nyt ei olla päättämässä ikkunaverhojen väriä, vaan valamassa sokkelia, jonka pitää kestää vuosisata tai kaksi.

Anna Kontula

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (vas.)