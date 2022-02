Yläkoulujen liikuntatunnit ovat edelleen epätasa-arvossa. Nyt eletään jo vuotta 2022, ja silti liikunta tunnit ovat epäreiluja.

Elämme nykyään tasavertaisemmassa maailmassa, jossa kaikkia pitäisi kohdella samoin tavoin, ja kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet tehdä asioita, mutta silti sitä ei meinaa huomata ollenkaan esimerkiksi koululiikunnassa. Mielestäni koululiikuntaa ei välttämättä kuuluisi enää jakaa tyttöjen ja poikien liikunnaksi, vaikka siinäkin on puolensa.

Koska liikunta kuitenkin edelleen jaetaan koulussa tyttöjen ja poikien liikuntaan, onko se reilua, että ollaan eri liikuntaryhmissä ja ei ole mahdollisuuksia tehdä samaa asiaa. Olen havainnut, sen kuinka epäreilulta monista tuntuu, se että toiset, tekee toisia asioita kuin toiset. Tiedostan myös sen, että monelle koululiikunta lisää ahdistusta, ja sen epätasa-arvo lisää monia negatiivisia ajatuksia liikunnasta.

Onko siinä järkeä, että pojat pelaavat, jotain pallopelejä ja samaan aikaan tytöillä on kuntopiiri tai muu vastaava, eikä edes ole mahdollisuutta pelata jotain hauskaa pallopeliä. Tai talvella onko reilua, että pojat ovat luistelemassa ja saavat pelata jääkiekkoa ja tyttöjen on pakko harjoitella luistelua opettajan kanssa, tai kiertää luistelukenttää ympäri.

Minun mielestäni, vaikka suurin osa tytöistä ei haluaisikaan pelata jääkiekkoa, olisi reilua, että heillä olisi silti mahdollisuus siihen. En näe mitään järkeä siinä, että liikunta ryhmää ei voisi jakaa kahtia, osa kiertäisi kenttää ympäri, ja loput, jotka haluavat saisi pelata, vaikka jääkiekkoa.

On väärin ja ihan turhaa jakaa liikunta poikien ja tyttöjen liikunnaksi, kun ei ole mahdollisuuksia tehdä samoja asioita kuin muut. Vaikka liikunta jaetaan sukupuolen mukaan, se ei ole syy siihen, että toisilla on eri mahdollisuudet. Nykyään tässä maailmassa korostetaan naisten asemaa, mutta koululiikuntaa voi pitää hyvänä esimerkkinä, siitä kuinka poikia automaattisesti saatetaan pitää urheilullisempina tai, että he haluavat pelata vain joukkuepelejä.

Tytöistä monet ovat halukkaita tekemään samoja asioita kuin pojat, ja vanhan “naiset kuuluu keittiöön” periaatteen takia heille ei anneta mahdollisuuksia melkein mihinkään. Koululiikunnassa sukupuoli ei enää saisi määrittää kenenkään mahdollisuuksia.

Peppi Ruppa

14 v., Juhannuskylän koulu, Tampere