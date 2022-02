Kuvataide-oppiaineen arvostelu pois – nyt arviointi on liikaa opettajakohtaista

Kuvataiteen arviointikäytäntö tulisi muuttaa hyväksytty/hylätty-muotoon, kirjoittaa 8. luokan oppilas.

Olet varmaan ihmetellyt, kun saat todistuksen käteesi, ja siellä kuvataiteen numero onkin huonompi kuin odotit. Kaverisikin on saanut paremman arvosanan, vaikka olette mielestäsi vähintään yhtä hyviä piirtämään.

Koulujenväliset erot pistävät silmään, varsinkin arvosanoissa ja erityisemmin kuvataiteen arvosanoissa. Samalla osaamisella oppilaat saavuttavat monta eri arvosanaa. Arviointikriteerejä on liikaa ja ne ovat monimutkaisia, jopa opettajille.

Nykyään mielestäni kuvataidetta ei ole sopivaa arvioida numeroiden avulla, koska taide on hyvin laaja käsitys ja sen toteuttamiseen ei ole lainkaan oikeaa tapaa.

Jokaisella oppilaalla on erilainen persoona ja kyky nähdä ja tulkita sekä lopuksi toteuttaa ideaa paperille. Tämä kertoo siitä, että kuvataiteen töiden arviointi on hankalaa ja hyvin paljon, jopa liikaa, opettajakohtaista. Pahimmillaan voi käydä niin, että kaksi taiteellisesti samantasoista oppilasta saavat aivan erilaiset arvosanat, vain sen vuoksi, pitikö aineenopettaja sen hetkisestä kynänjäljestä.

Arviointi kaatuu melkeinpä kokonaan siihen, pitääkö opettaja henkilökohtaisesti piirustuksesta vai ei. Joku opettaja vaalii liberaalia ja modernia taidesuuntaa, kun taas toinen pitää realistisemmasta ja vanhanaikaisemmasta tyylistä.

Taide ei ole vain ympäröivän maailman kuvailemista realistisesti. Olisi suotavaa, jos voitaisiin luopua vanhanaikaisesta kuvataiteen arvioimisesta tiettyjen kriteerien avulla, vaan muuttaa arviointikäytäntö hyväksytty/hylätty-muotoon. Tämä ratkaisisi monia koulujenvälisiä ongelmia, sillä taiteenopettajat voisivat tietynlaiseen maalaus- ja piirtotyyliin pakottamisen sijasta auttaa oppilaita löytämään oma henkilökohtainen tyylinsä toteuttaa taiteellisia näkemyksiään omalla tavallaan.

Tästä muutoksesta hyötyisi paitsi me, myös tuleva sukupolvi. Pitää muistaa, että kuvataide on ajattelua, ilmiöiden tarkastelua ja ei välttämättä kerro katsojalle mikä oli maalauksen tarina. Tämä vapaus ja luovuus taiteessa on tärkeä säilyttää.

Kerttu Kuittinen

8H, Juhannuskylän koulu, Tampere