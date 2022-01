Laajan yhteistyön merkitys on pandemia-ajan tärkeimpiä oppeja. Yliopistoissa olemme korona-aikana tehneet tiivistä yhteistyötä niin ylioppilaskuntien ja opiskelijajärjestöjen kuin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, opiskelija-asuntosäätiöiden, kaupunkien, työelämätoimijoiden ja muiden keskeisten tahojen kanssa.

Aamulehti julkaisi 28.1. Tampereen yliopiston opiskelijan, toimittaja Roosa Wellingin erinomaisen esseen korkeakouluopiskelijoiden elämästä ennen koronaa ja sen aikana.

Lähes kaksi vuotta sitten korkeakoulut siirtyivät valtioneuvoston päätöksellä etäopetukseen muutamaa päivää ennen koronavirukseen liittyvän poikkeustilan alkua. Siitä saakka opetus on jatkunut pääosin etänä. Suomessa, toisin kuin useissa muissa maissa, yliopistot ovat olleet auki koko pandemian ajan.

Tällä hetkellä yliopistot ovat palaamassa asteittain kohti lähiopetusta. Toiveena on jo keväällä laajempi paluu kampuksille, yliopistokaupunkeihin niin lähiopetukseen kuin töihin.

Siirtyminen etäopetukseen tapahtui hämmästyttävän nopeasti. Pakon edessä opetuksen jatkuvuus turvattiin silloisilla etäopetuksen toimintatavoilla. Kahdessa vuodessa digipedagogiset valmiudet ovat kehittyneet merkittävästi ja opetussisältöjä on uudistettu ja opetusta muotoiltu tukemaan paremmin opiskelun monimuotoistumista.

Kahden vuoden etäopiskelun seuraukset tulevat silti olemaan kiistatta pitkäaikaisia.

Opiskelijoiden hyvinvointi on tutkitusti heikentynyt. Opettajia ovat kuormittaneet opetuksen etätyökalujen ja uusien pedagogisten ratkaisujen haltuunotto. Kahtena keväänä yliopistot ovat järjestäneet myös valintakokeet mittavilla poikkeusjärjestelyillä.

Yliopistoyhteisöissä pandemian kokemuksista ja käytännöistä opitaan ja kehitytään. Parhaimmillaan tuloksena on uudenlaisia ja saavutettavampia oppimisen ympäristöjä ja sisältöjä. Tulevaisuuden keskeisiä työelämätaitoja ovat digitaalinen osaaminen sekä opiskelu, työskentely ja vuorovaikutustaidot verkkotyöympäristössä.

Opiskeluun ja tutkimukseen kuuluvat olennaisesti yhteisöllisyys ja yhdessä oppiminen. Pandemia on entisestään korostanut sitä, kuinka suuri hyvinvointia heikentävä vaikutus on näiden tekijöiden puuttumisella. Opiskelijoilla on oikeus ja tarve valmistua ja verkostoitua sekä kiinnittyä työelämään korona-aikanakin. Opiskelijoiden palveluihin tarvitsemme ja järjestämme lisää valmentavaa tukea.

Opiskelijoiden hyvinvointi on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, jonka pitkäjänteinen kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä. Haluamme olla sitä rakentamassa.

Mari Walls

rehtori, Tampereen yliopisto

Kaarlo Hildén

rehtori, Taideyliopisto

Keijo Hämäläinen

rehtori, Jyväskylän yliopisto

Jukka Kola

rehtori, Turun yliopisto

Jari Kuusisto

rehtori, Vaasan yliopisto

Sari Lindblom

rehtori, Helsingin yliopisto

Mikael Lindfelt

tf rektor, Åbo Akademi

Jukka Mönkkönen

rehtori, Itä-Suomen yliopisto

Ilkka Niemelä

rehtori, Aalto-yliopisto

Jouko Niinimäki

rehtori, Oulun yliopisto

Juha-Matti Saksa

rehtori, LUT-yliopisto

Karen Spens

rehtori, Kauppakorkeakoulu Hanken

Antti Syväjärvi

rehtori, Lapin yliopisto