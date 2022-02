Koirani on äreä toisille koirille – pitäkää koirat kiinni

Kun ulkoilutan koiraani, vastaan tulee ihmisiä koirien kanssa ilman hihnaa. He luulevat koiransa olevan kiltti ja harmiton. Kun hauvelit ovat tulleet tutustumaan koiraani, se ei ole loppunut hyvin. Koirani on äreä toisille koirille “tutustuessaan”, mikä johtaa toisen murren ärtymiseen. Vaikka karvaturrisi on harmiton, se ei tarkoita, että muut koirat ovat.

Laissa on määrätty, että Tampereen kaupungin alueella koirat pidetään hihnassa. Se tarkoittaa, että hihnattoman murren omistaja on korvausvastuussa koiransa tekemistä vammoista.

Näin kulman takaa koiran, jolla ei ole hihnaa. Tulee mieleen, että hauva on hukassa. Onneksi tulee helpotus, kun omistaja näkyy. Mutta kun matka omistajasta koiraan on yli kymmenen metriä, alkaa miettiä miten se edes kuulee omistajaansa enää.

Järven jäällä näkyy erityisen paljon koiria ilman hihnaa. Jos turrea haluaa juoksuttaa ilman hihnaa, voi mennä koirapuistoon. Siellä voi pitää koiraansa vapaasti irti. On silti tärkeä olla varuillaan muista koirista sielläkin.

Reetta Kauppinen

14 v., Wivi Lönnin koulu, Tampere