Kiusaajia pitäisi rangaista – koulu ei ole ainoa paikka, missä on kiusaajia

Liian moni kouluikäinen joutuu kiusatuksi eikä saa aikuisen apua. Jotkut eivät kerro kiusaamisesta kenellekään.

Inhottavaa, että koulu ei ole ainoa paikka, missä on kiusaajia. Harrastuksissakin voi olla kiusaajia.

Minusta kiusaajia pitäisi rangaista, eikä vain panna pyytämään anteeksi, koska kiusaaminen on rikos. Yleensä kiusaaja on itse joutunut kiusatuksi, joten sen takia he purkavat tunteitaan muihin. Mielestäni kiusaajat voisivat puhua tunteistaan aikuiselle.

Vielä kysymys kiusaajille: miksi te kiusaatte?!

Veera Ranta

9 v., Lamminpään koulu, Tampere