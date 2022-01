Eurooppalainen liikenneverkko on tärkeä Suomelle – reuna-alueen on oltava saavutettava

Suomi entistä vahvemmin kiinni eurooppalaisiin liikenneverkkoihin ja EU-rahoitukseen, kirjoittavat Tampereen kauppakamarin johtaja Markus Sjölund ja Päivi Wood Keskuskauppakamarista.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen uudeksi eurooppalaisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevaksi sääntelyksi viime vuoden lopussa. Suomen saavutettavuuden, liikenteen vähähiilistämisen ja logististen kuljetusketjujen toimivuuden kannalta ehdotus on Suomelle merkittävä.

Lainsäädäntöehdotuksella ei pelkästään nivota EU:n jäsenmaita liikenneinfran avulla yhteen, vaan siihen liittyy myös, kuinka hyvin Suomi pystyy hyödyntämään EU-rahoitusta kansallisille liikennehankkeille. Viimeistään koronapandemia osoitti Suomen kaltaiselle reuna-alueen jäsenvaltiolle, että eurooppalainen liikenneverkko on erittäin tärkeä Suomen saavutettavuudelle.

Suomen on tavoiteltava olemassa olevien velvoitteiden täyttämistä TEN-T-ydinverkolla vuoteen 2030 mennessä. Suomen intressissä on ollut olla osana eurooppalaisia liikenneverkkoja, joille on yhteisesti EU-tasolla määritelty vaatimukset ja laajuus. Nyt tarvitaan selkeät suunnitelmat siitä, kuinka asetetut vaatimukset tullaan täyttämään ja kuinka hyödynnetään EU-rahoituksesta saatavaa apua kotimaan infrahankkeisiin.

TEN-T-verkoilla on EU-rahoitusaspektin lisäksi merkittävä rooli sisämarkkinoiden toimivuuden edistäjänä, eikä Suomen tule jäädä sivuun tästä kehityksestä. Mikäli kansallisesti Suomessa todetaan, ettemme halua olla muiden jäsenmaiden mukana kehittämässä eurooppalaisia liikenneverkkoja, meillä on se mahdollisuus. Onko se järkevää, on eri kysymys.

EU-rahoituksen suuremman hyödyntämisen osalta on tärkeää, että olemme ajoissa liikkeellä. Euroopassa on useita onnistuneita esimerkkejä, miten EU-rahaa on hyödynnetty onnistuneesti. Tanskan ja Ruotsin yhdistävä silta on hieno esimerkki, kuinka Euroopan valtioita on nivottu yhteen ja sisämarkkinoiden toimintaa helpotettu infran avulla.

Pirkanmaata halkova päärata on osa Pohjanmeri-Itämeri-ydinverkkokäytävää. Pääradalla kulkee vuosittain 5,5 miljoonaa matkustajaa. Suurin osa heistä lähtee Tampereelta, päättää matkansa Tampereelle tai vaihtaa täällä junaa. Pääradalle sijoittuvat alueet tekivät laajaa yhteistyötä, jotta ratayhteys saatiin mukaan ja hyväksyttiin verkon laajennukseksi 2010-luvulla. Näillä käytävillä olevien hankkeiden valmiiksi saattaminen vuoteen 2030 mennessä pitää olla prioriteetti myös kansallisessa kehittämisessä.

Tampereen kauppakamarin mielestä Pirkanmaan ja koko Suomen osalta pitää varmistaa, että pääradalle suunnitellut ja osin jo toteutuksessa olevat investoinnit saatetaan loppuun aikataulun mukaisesti. Investoinnit tulee toteuttaa myös riippumatta siitä, miten Suomi Rata -hankeyhtiön suunnitelmat nopeasta Helsinki-Tampere-ratayhteydestä etenevät.

Pääradan kehittäminen osana eurooppalaista liikennekäytävää edistää TEN-T-verkolle asetettuja tavoitteita kansallisessa ja yli rajojen suuntautuvassa henkilö- ja tavaraliikenteessä.

Päivi Wood

johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

Markus Sjölund

johtaja, Tampereen kauppakamari