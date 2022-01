Knuutilan ainutlaatuinen kauneus syntyy siitä, että siellä on vain luonto ja Knuutila, ei muuta. Ei lähelle ahdettuja rakennuksia ja isoja teitä tai asuntoautoja.

Nokia voi olla ylpeä ollessaan hyvin pärjäävä ja asiansa hoitava kaupunki. Nokian palvelut toimivat, talous on vakaalla pohjalla ja se kasvaa kiitos vireän yritystoiminnan. Myös kaupungin vetovoima on selvä asia ja Nokia pärjää mainiosti, kun mitataan kuntien vetovoimaa sinne muuttavien määrällä. Nokia onkin sellainen kaupunki, jonka tulevaisuudennäkymiä moni muu kunta voi kadehtia.

Nokian päättäjillä ja virkamiehillä on kuitenkin eräs helmasynti ja se on varsin nuiva suhtautuminen kaupungin oman kulttuurin tukemiseen. Tästä ehkä karuin esimerkki on lyhytnäköinen päätös Nokian uuden pääkirjaston pienentämisestä. Tämän tuloksena kasvava kaupunki sai valmiiksi pienen pääkirjaston, jonka kellariin sitten vähän kuin jälkiajatuksena tungettiin Martti ja Sirkka-Liisa Helinin taidekokoelma ja muita kulttuuritiloja, kun niille varattu kerros jäi rakentamatta. No, eivätpä taideteokset ainakaan siellä liiasta auringonvalosta haalistu.

Nyt Nokian kaupunki on kuitenkin taas kunnostautumassa oman kulttuuriperintönsä leväperäisessä vaalimisessa ja tuhoamassa Siurossa sijaitsevan Knuutilan kartanon poikkeuksellisen hyvin säilyneen miljöön uudella leirintäalueella.

Nokialla on viisi kartanoa; Nokia, Viikki, Kauniainen, Kulju ja Knuutila. Näistä Nokian kartanon alue suurimmaksi osaksi kadottanut kartanomiljöönsä, semminkin kun alkuperäinen päärakennus on purettu. Viikki tukehtuu sen ympärille rakennettujen uusien talojen ja Turuntien puristuksessa, ja Kauniaisten sekä Kuljun kartanot ovat yksityisomistuksessa. Jäljelle jää Knuutila, joka on säilyttänyt hämmästyttävän hyvin niin rakennetun kuin myös luonnonympäristönsä kiitos Siuro-Seuran aktiivisen työn.

Siurossa onkin paikka, jossa kuka tahansa voi tuntea yhteyttä menneeseen. Missään muualla Nokialla ei kaupunkilaisilla ole vapaata pääsyä Knuutilan kaltaiseen paikkaan, jossa voi seistä hyvin säilyneiden rakennusten ympäröimänä ja nähdä laaja, rikkoutumaton maisema, joka on kuin viime vuosisadan alusta peltoineen, metsineen ja rantoineen.

Nokian kaupunki tietääkin, että Knuutila on maisema-alueensa, luontonsa ja rakennuskantansa puolesta maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä. Kaupunki omien sanojensa mukaan ”pyrkii” huomioimaan nämä arvot. Jokainen kuitenkin tietää, että juuri tuo sana mahdollistaa sen, että nämä arvot voidaan jättää suurimmilta osin huomiotta lyhytnäköisen taloudellisen edun edessä.

Maisemallisten seikkojen lisäksi myös käytännön ongelmat kaupungin suunnitelmassa mietityttävät. Ensinnäkin uusi leirintäalue sijoittuisi jotakuinkin Kiimakallion, rautatien, Lukkisalmentien ja Nokianvirran muinaisuoman alun väliselle alueelle. Siurolaisena tiedän, että junan ääni kuuluu varsin selvästi kyseiselle alueelle, enkä ymmärrä miten leirintäalue siltä välttyisi.

Toisekseen uimarannan tuleminen leirintäalueen käyttöön aiheuttaisi varmasti hieman ihmettelyä niiden parissa, jotka Knuutilassa järjestävät juhlia. Ei ole kovin ylevää katsella muistotilaisuudessa tai häävastaanotolla, kun pihan poikki kävelee ihmisiä vähissä vaatteissa uimaan.

Omaa kulttuuriperintöään vaaliakseen Nokia voisi jättää Knuutilan rauhaan ja etsiä sopivamman paikan uudelle leirintäalueelleen.

Aapo Hyyti

Rauma