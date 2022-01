Hyväosaiset selviävät helpoiten laajoista yhteiskunnallisista ongelmista. Vähäosaiset eivät selviä korona-ajan rajoituksista ilman pysyviä vaurioita.

Koronapandemian yhä jatkuessa, moni meistä ajattelee, päättyykö tämä koskaan? Kaikki päättyy aikanaan, mutta suurin työ on vielä edessä, sitä voidaan kutsua jälkisammutukseksi. Jälkihoidossa me suomalaiset emme ole kovin hyviä toimimaan.

Koronan terveydelliset vaikutukset ovat vain jäävuoren huippu verrattuna taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen pahoinvointiin. Kuten usein suurissa tragedioissa, hyväosaiset selviävät helpoiten laajoista yhteiskunnallisista ongelmista. Vähäosaiset, ennen pandemiaa taloudellisista, terveydellistä ja henkisistä asioista kärsineet suomalaiset, eivät selviä korona-ajan rajoituksista ja ongelmista ilman pysyviä vaurioita.

Miten esimerkiksi hoitovelka kurotaan umpeen? Jo nyt hoitoalan työntekijöiden henkinen ja fyysinen uupuminen sekä hoitoalan työntekijöiden vähyys nostaa haasteen entistä korkeimmalle tasolle.

Tuleva sote-uudistus ei anna myöskään suuria mahdollisuuksia pandemian jälkeiselle siivousurakalle. Jokaisessa suuressa uudistuksessa tulee valuvikoja kaikesta huolimatta. Sosiaali-, opetus- ja terveysala ovat lähityön merkityksellisyyden takia erittäin tärkeässä roolissa ihmisten hyvinvoinnille ennen pandemiaa, pandemian aikana ja sen jälkeen.

Suomessa pienyrittäjyys on jo hyväksytty yhdeksi työntekomuodoksi muiden ammattien joukkoon. Pienyrittäjien pitkä taloudellinen ahdinko ei jätä myöskään ilman jälkioireita. Tulisi ymmärtää aina, että yrittäjille ei automaattisesti tule tilipäivä kuun viimeisenä päivänä ja keskimääräinen suomalaisten palkkapussi on vain kaukainen haavekuva pienyrittäjälle, pienyrittäjillä usein 1000 euron positiivinen tuloskin on hyvä keskipalkka kuukaudessa.

Ravintola-, matkailu- ja kulttuuriala lomautuksineen ei kestä nykyisen kaltaisia rajoitustoimia ja menneet rajoituspäätökset eivät kuittaannu normaaliolojen palautuessa, vaan se tulee näkymään useita vuosia ja vuosikymmeniä 1990-luvun laman kaltaisesti.

Sinä olet ollut onnekas, jos olet voinut tehdä etätöitä kotona ja tulotasoosi korona ei ole vaikuttanut.

En ole sodan ihannoitsija enkä katso sotaohjelmia, mutta voidaan taas katsoa sodan loppumisen hiljaisia kuvia, jossa kerätään kaatuneet ja hoidetaan haavoittuneet, mutta taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin hoitovelka on huomattavasti mittavampi kuin pandemian aikainen terveydellinen rasite suomalaisille.

Toivottavasti olen väärässä, mutta pahoin pelkään, että me suomaiset emme ole valmiina, eikä meillä ole reservissä enää tuoreita voimia. Lämpöiset puheet ja olalle taputtelut eivät tässä tilanteessa auta. Mitkä ovat ne riittävän suuret voimavarat, millä Suomi nostetaan jaloilleen, henkisesti?

Asko Lampinen

Muhos