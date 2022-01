Hoitamattomat metsät ovat omalla tavallaan monimuotoisia, mutta mietitäänpä seurauksia metsänomistajien taloudelle.

Kirjoituksessa Sähköntuotanto lisää tehometsätaloutta (AL 25.1.) annetaan virheellinen kuva luonnonmetsien hiilensidonnasta. Puuston määrä Suomen metsissä on merkittävästi lisääntynyt metsänhoidon ansiosta. Samalla hiilensidonta on lisääntynyt samassa suhteessa. Minulla on 70 vuoden kokemus metsän kasvamisesta omalla metsätilalla. Jos talousmetsien annetaan hakkuiden jäljiltä muovaantua luonnonmetsiksi, kuten kirjoituksessa kehotetaan, tulos voi olla mitä vain, mutta yleensä sekalaista risukkoa, johon havupuita tulee yleensä vähän ja jos tulee, ne ovat kitukasvuisia.

Aluksi myös tällainen ryteikkö sitoo hiiltä, mutta lopputulos ei miellytä ketään, ei ainakaan marjastajaa tai retkeilijää. Juuri hiilensidonta kärsii. Lopputulos voi tietenkin olla myös parempi, sillä maan laatu ja metsätyypit vaihtelevat. Fakta kuitenkin on se, että jalostetut taimet ja asianmukainen harvennus parantavat metsän hiilinieluja.

Täysin hoitamattomat metsät ovat omalla tavallaan monimuotoisia, mutta mietitäänpä seurauksia Suomen ja noin 600 000 metsänomistajien talouden kannalta. Metsä on Suomessa toisin kuin useimmissa Euroopan maissa erittäin tärkeä tulojen lähde. Kun öljyn ja kaasun käyttöä pyritään vähentämään, mistä muusta kuin puusta voidaan tehdä korvaavia tuotteita?

Suomi on jo Euroopan ykkönen metsien suojelussa eikä mikään estä tämän osuuden kasvattamista, jos valtio tai yksityiset luonnonsuojelijat sen maksavat. Helposti unohdetaan, että myös metsänomistajat ottavat monimuotoisuuden vakavasti, sillä yhä useampi miettii keinoja, joilla monimuotoisuutta voitaisiin lisätä. Moni jättää minun laillani huomattavan osan metsästään koskematta. On ollut kiinnostavaa seurata, mitä etenkin jo kauan hakkaamatta olleille alueille on tapahtumassa. Isot puut kyllä vielä kasvavat, mutta uusia taimia on tullut vähän.

Kirjoitus jatkaa tätä monien luonnonsuojelijoiden omaksumaa syyllistämislinjaa. Kun jopa koronan yhteydessä kehotetaan välttämään rokottamattomien syyllistämistä, metsänhoidossa se on sallittua. Kyllä se aika kipeältä tuntuu, koska tavallinen metsänomistaja uskoo tehneensä juuri niin kuin valtio ja metsänhoitoyhdistykset ovat vaatineet ja ohjanneet. Vasta aika vähän aikaa metsänomistajilla on ollut enemmän sananvaltaa omissa metsissään. Tämä vaihe näyttää jäävän lyhyeksi, sillä nyt EU:sta sanellaan, miten metsiä tulee hoitaa – tai ollaan hoitamatta.

Markku Ojanen

Lempäälä