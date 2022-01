Luontokadon torjunta Pirkanmaalla nostaa yhteiskunnan omistamat metsät keskiöön, kirjoittaa Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärvi ry:n puheenjohtaja Hannu Raittinen.

Suomen luontopaneelin tavoitteiden mukaan tiukasti suojeltuja metsiä tulisi jokaiseen maakuntaan saada 10 prosenttia metsäalasta. Tämä on myös EU:n biodiversiteettistrategian ja YK:n 196 maan biodiversiteettisopimuksen toimeenpano-ohjelman, COP15, tavoite. Myös Glasgow´n ilmastokokouksessa 110 maata, kattaen 85 prosenttia maapallon metsäalasta, teki metsäkadon torjunnasta aiesopimuksen.

Pirkanmaalla metsänsuojelualueita on vajaa 3 prosenttia metsäalasta, noin 30 000 hehtaaria. Kymmenen prosentin suojelutavoite noin miljoonasta metsähehtaarista tarkoittaisi 100 000 hehtaaria. Kun samaan aikaan Pirkanmaa kasvaa voimakkaasti ja yhdyskunnat ja liikenneverkot laajenevat tulee vuoteen 2040 metsää poistumaan noin 30 000 hehtaaria Pirkanmaan liiton arvion mukaan. Muun muassa 3-moottoririen oikaisu Puskiaisissa, järjestelyratapihan siirto ja lentokentän laajennus kahmaisevat ja rikkovat suuria yhtenäisiä metsäalueita.

Ollaan siis tilanteessa, jossa metsäkato vain pahenee. Metsiä tulisi saada suojelunpiiriin huomattava määrä, jotta päästään kansallisiin ja kansainvälisiin tavoitteisiin riittävien hiilinielujen ja luontokadon torjunnan varmistamiseksi. Myös edellä mainittu laaja metsäkato pitäisi kompensoida suojelua tehostamalla.

Pirkanmaalla on valtion metsämaata runsas 100 000 hehtaaria pääosin maakunnan pohjoisosassa. Luontopaneelin puheenjohtaja professori Janne S. Kotiahon mukaan Etelä-Suomessa valtion talousmetsiä ja niihin sisältyviä yksityismaita arvokkaampia erittäin hyvin olemassa oleviin suojelualueisiin kytkeytyviä metsiä tulisi saada suojelun piiriin. Hänen mukaansa vaikuttaisi viisaalta, kustannustehokkaalta ja oikeudenmukaiselta, että suuri osa valtion eli meidän jokaisen omistamista alueista suojeltaisiin.

Poliittisten päättäjien Arkadianmäellä pitäisi lähteä nopeisiin toimiin Metsähallituksen poliittisessa ohjauksessa. Valtion metsissä pitää luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunta nostaa keskiöön. Valtion omistamilla metsäalueilla Pirkanmaalla pitää välittömästi lopettaa Luontopaneelin suositusten mukaisesti yli 100-vuotiaiden metsien hakkuut ja yhdistää vanhojen metsien kuvioita tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi suojelemalla myös talousmetsäkäytössä olevia valtion metsiä. Myös kuntien metsät tulisi nostaa keskiöön.

Kotiaho on nostanut esimerkkinä Pirkanmaan pohjoisosan noin 100 000 hehtaarin yhtenäisen valtion omistaman metsäkokonaisuuden yhdeksi parhaista Etelä-Suomen kohteista, joilla voitaisiin metsänsuojelua edistää merkittävästi. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri on tehnyt ympäristöministeriöön aloitteen juuri tänne Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämisestä valtion metsäalueella. Ehdotetun laajennusalueen koko on noin 11 000 hehtaaria, josta noin puolet on jo luonnonsuojelullisia arvometsiä. Siitä noin 80 prosenttia sijoittuu Ylöjärvelle ja loput Ruovedelle. Näin Pirkanmaalle voitaisiin toteuttaa 21 000 hehtaarin kansallispuisto, joka olisi jo Lapin kansallispuistojen kokoluokassa.

Pirkanmaalla kannattaisi kerätä nyt eri toimijat yhteen maakunnan arvokkaan metsäluonnon turvaamiseksi. Kansallispuistojen laajennus jopa tehtyä aloitetta huomattavasti suurempana olisi hyvä hanke liikkeellelähtönä valtion suuntaan. Tällä voitaisiin tavoitella myös Pirkanmaata kärkimaakuntien joukkoon hiilineutraalina (HINKU) maakuntana luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Hannu Raittinen

diplomi-insinööri, eläkkeellä oleva aluesuunnittelupäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin hallituksen jäsen ja SLL Ylöjärvi ry:n puheenjohtaja, Ylöjärvi