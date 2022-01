Tapahtuma kahviossa osoitti, kuinka tärkeää on, että saa tehdä haluamaansa työtä

Mieleeni palaa oma työelämäni, jolloin vaihdoin usein työpaikasta toiseen, koska en viihtynyt työssäni.

Retkiluistelun ponnistukset sekä kylmyys ja viima takana, ajelemme tuulen tuiverrusta pakoon lähimpään tienvarsikahvioon aikeenamme nauttia kuumat kaffeet.

Odotukset ovat korkealla, vaikka on vain arjen kahvinjuonti kysymyksessä. Kahvipaikkamme on eräs näistä valtaisista bensa-, kauppa- ja ravintolayhdistelmistä. Neliöitä ja kuutioita riittää, asiakkaita on paikalla vain kourallinen. Teemme ensin ostoksia kaupan puolella, iloinen kassanainen neuvoo, että voimme maksaa hänelle kahviostoksemme, mitkä aiomme hakea takana olevalta tiskiltä.

Olen kaatamassa kahviini maitoa, maitoastia on tyhjä. Kysyn ruokatiskin takana työskentelevältä naiselta mistä saisin maitoa, koska kannu on tyhjä. Työntekijä ei käänny puoleeni, vilkaisee kulmiensa alta, ei sano sanaakaan, vaikka seisoo aivan edessäni palvelutiskin takana.

Toinen työntekijä kysyy vaikenevalta, että osaatko hakea maidon. Kuulinkohan oikein, osaatko? ”En osaa”, kaikuu vastaus kulmien alta katsovalta.

Katson puhuvaa työntekijää, katson osaamatonta, katson kannua. Ei ratkaisua. Seison kannu kädessä. Kahvia tekisi mieli. Seison ja seison, lopulta aivan hölmistyneenä. Tekisi ihan oikeasti tätä kahvia mieli, ajattelen. En puhu mitään. Tuntuu, että en uskaltaisikaan puhua, olen varmaan keskellä jotain isompaa. En tiedä.

Yksi katsoo eteensä alas, toinen katsoo minuun, minä katson molempia vuoronperään. Kannu kolahtaa käsistäni turhankin kovasti kivitiskiin, kun sanon, että en muuten osaa minäkään.

Jätän maitoastian tiskille heidän ratkaisujensa varaan. Palaan kahvitiskille hakemaan sokeria ja lusikkaa.

”Tuon teille maidon”, sanoo myyjä. Se myyjä joka osaa. Hän noutaa ripeästi maidon viiden metrin päästä kahvilaitteiden takaa, kaataa maidon mukiini. Minä kiitän, kiitän toisenkin kerran ja nyökkäilen tyytyväisenä.

Syömme herkullisia munkkeja, juomme kahvia. Väkisinkin tulee ajateltua, mitä juuri tapahtui. Mietin, miten tärkeätä on, että saa tehdä sitä työtä mitä haluaa.

Onneksi monien vaihtamisten jälkeen löysin työn, jota teen mielelläni. Helppo ei ollut minunkaan työtaipaleeni aloitus satoinen lähetettyine hakemuksineen, kielteisine vastauksineen ja loppujen lopuksi Ruotsiin muuttoineen, jotta sain edes jotain työtä tehdäkseni.

Ja kuitenkin, ainahan saattaa olla vain satunnainen huono päivä, jotain kärhämää työkaverin kanssa. Tiedä näitä. Maitoastian löytäminen ei kuitenkaan ole vaikeimmasta päästä hommi,a mikäli kutsumus on palveluammattiin ja ravintola-alalle. Ehkäpä nykyään on ihan ok vastata, että en osaa, mutta olisi vähintäänkin heti perään viisasta pyytää toista neuvomaan, miten tulisi toimia.

Muutaman tällaisen en osaa -episodin jälkeen asiakas nopeasti osaa poiketa kaffeilleen paikkaan, jossa opitaan ja osataan vikkelästi.

Tuula Uusitalo

Ylöjärvi