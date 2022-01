Aluevaltuustojen tehtävänä on rakentaa rohkeasti hoivan ja turvan verkosto

Pirkanmaan tulevalla hyvinvointialueella asuu yli puoli miljoona ihmistä, kirjoittaa aluevaaliehdokas Anna-Kaisa Ikonen.

Elämän suurimmat huolet liittyvät usein läheisiin. Lapsiin, vanhempiin, lapsenlapsiin, puolisoon, perheeseen ja ystäviin. On vierellä valvottuja öitä, huolestuneita viestejä ja sydän kurkussa vastattuja puheluita. Jos jotain sattuu, saako hän tarvitsemansa avun?

Pirkanmaan tulevalla hyvinvointialueella asuu yli puoli miljoona ihmistä. Olemme kaikki omanlaisiamme; meillä on omat tarinamme, ilomme ja huolemme. Hyvinvointialueiden palvelut on rakennettava vastaamaan erilaisten ihmisten tarpeisiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Yksi asia kuitenkin koskee kaikkia: jokaisen on saatava palvelut ajoissa, yksilöllisesti ja sujuvasti.

Kenenkään ei pidä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle siksi, että mielenterveyden ongelmiin ei saanut ajoissa apua ja tilanne pääsi liian vaikeaksi. Tukea on tarjottava myös läheisille, sillä yhden sairastuminen vaikuttaa myös moniin muihin.

Jokaisen vanhuksen ja hänen läheisensä on voitava luottaa siihen, että laadukasta ja inhimillistä hoivaa saa, kun sitä tarvitsee. Vanhuuden on oltava turvallinen, mutta myös omannäköinen. Sopivien palveluiden miettimisen pitää lähteä ihmisen omista tarpeista ja toiveista.

Myös yhteistyön kuntien ja hyvinvointialueen välillä pitää toimia saumattomasti, ja jotkut palvelut on tärkeä pitää erittäin lähellä. Yksi esimerkki tästä löytyy kunnille jäävistä kouluista: kouluterveydenhuolto ja kuraattorit on pidettävä kiinni lasten ja nuorten arjessa. Heidän tuen tarpeensa voi näkyä aluksi pieninä merkkeinä, jotka huomaa vain läheltä. Yksikään nuori ei saa syrjäytyä, eikä kukaan saa pudota hallintomallien väliin.

Tulevien aluevaltuutettujen onkin nähtävä lähelle mutta ajateltava laajasti. Heidän tehtävänsä on rakentaa rohkeasti hoivan ja turvan verkosto, joka ammentaa jo olemassa olevasta hyvästä, unohtaa vanhentuneet käytännöt ja luo innovatiivisesti uutta. Tämä onnistuu vain laajalla yhteistyöllä ja halulla luoda mahdollisuuksia onnistua.

Päätöksenteossa puhutaan usein järjestelmästä ja ihminen katoaa. Keskusteluissa ratkaisut helposti yksinkertaistuvat tai alkavat näyttää mahdottomilta. Aluevaltuutettujen edessä on kieltämättä monimutkaisia ja vaikeitakin kysymyksiä. Ne pitää ratkaista ihminen edellä.

Jokaisen meistä on voitava luottaa siihen, että hädän tullen apua saa. Pidetään tämä lupaus: meistä jokaisesta pidetään huolta koko elämän ajan.

Anna-Kaisa Ikonen

pormestari, aluevaaliehdokas (kok.), Tampere