Oikeudellinen perintä pitäisi rajata koskemaan vain aitoja maksujen laiminlyöntejä.

Suomessa Postiin on voinut luottaa. Luottamus on ollut jopa niin vahvaa, että postipalveluille on syntynyt lainsäädäntöön asiakkaiden ja yritysten välille erityinen asema.

Vallitsevan oikeuskäytännön näkökulmasta lasku on käytännössä toimitettu perille, kun yritys on jättänyt sen postin kuljetettavaksi. Asiakkaan näkökulmasta lasku on tullut perille, kun se fyysisesti löytyy postilaatikosta. Lainsäätäjien luottamus Postin absoluuttiseen kykyyn toimittaa kirje perille on poikinut ongelman nyt, kun kirjeet eivät enää kuljekaan totuttuun tapaan.

Lain mukaan asiakkaalla on näyttövelvollisuus siitä, että hän ei ole laskuaan saanut. Postin ei tarvitse todistaa oman toimintansa osalta mitään. Yritykselle riittää, että se todistaa lähettäneensä laskun.

Jos Posti hukkaa laskun, se on toki postilain mukaisesti korvausvelvollinen aiheutuneista vahingoista. Asiakkaan pitää pystyä todistamaan, että juuri Posti on laskun hukannut. Käytännössä Postin vastuu ei toteudu, sillä lähetyksen seurantaa normaalin kirjepostin osalta ei tehdä. Luotettavia tilastoja hukatuista kirjeistä ei ole.

Perintälaki suojaa huonosti velallista, mutta antaa velkojalle varsin vapaat kädet toimia. Laskujen huomautuskuluista syntyy suuressa mittakaavassa miljoonien eurojen huippuhyvin kannattava perintäbusiness.

Kuinka usein asiakas tulee ajatelleeksi, että tehdessään sopimuksen tuotteen myyjän kanssa, hän tekee sopimuksen myös itseensä kohdistuvista perintätoimista jonkin kolmannen osapuolen kanssa? Tällä kolmannella osapuolella ei ole taakkanaan alkuperäistä asiakassuhdetta myyjän ja ostajan välillä.

Vaikka maksaisi laskunsa alkuperäisen pääoman, perintäyhtiöt jatkavat omien perintäpalkkioidensa perintää. Pääomansa saanutta yritystä ei tässä vaiheessa oman asiakkaansa tilanne enää kiinnosta. Riitauttaminen on vaikeaa, koska näyttötaakka on asiakkaalla itsellään.

Asian pitkittyessä perintäyhtiö jatkaa rikastumistaan, koska perintälaki antaa oikeuden lisätä jokaiseen lähetettyyn uuteen huomautukseen lisää maksettavaa ja korkoa. Perintäyhtiöt vievät sumeilematta oikeuteen myös rahalliselta arvoltaan pieniä haasteita, jotka koskevat pelkästään heidän omia perintäpalkkioitaan. Asiakkaat pakotetaan puolustamaan itseään tietäen, että pelkän vastineen toimittaminen käräjäoikeudelle maksaa asiakkaalle juristin avustuksella satoja euroja.

Itsensä puolustaminen on usein niin kallista, että siihen ei yksinkertaisesti kannata ryhtyä muutaman kympin tai satasen vuoksi. On helpompaa tinkiä oikeustajustaan kuin ottaa häviämisen riski oikeudessa.

Kirjepostista laskujen välittäjänä ei voida luopua vielä pitkään aikaan, väestörakenne ei mahdollista pelkkiin sähköisiin palveluihin siirtymistä ainakaan vuosikymmeneen.

Oikeudellinen perintä pitäisi rajata koskemaan vain aitoja maksujen laiminlyöntejä, siis sellaisia tapauksia, jossa on jätetty maksamatta myös alkuperäinen pääoma. Pelkkien perintäkulujen vaatiminen oikeusteitse pitäisi tehdä perintäyhtiöille kannattamattomaksi, vaikkapa määräämällä pelkkiä perintäkuluja sisältävän velkomuskanteen jättämiselle 500 euron toimistomaksu.

Seuraavaksi voi kysyä, onko moraalisesti täysin oikein, että yritykset siirtävät omat asiakkaansa automaattisesti myös perintäyhtiöiden asiakkaiksi ?

Kuinka monen yrityksen brändi, asiakaslupaukset ja julkisesti viestityt arvot todella kestävät sen, mitä ulkopuolisen perintäyhtiön ja asiakkaan välillä todellisuudessa voi tapahtua?

Maksuhuomautukset ja perinnät ovat todellisuudessa kiinteä osa yrityksen asiakaspolkua. Mikä suuri yritys ensimmäisenä näyttää esimerkkiä ja tekee reilusta ja ihmislähtöisestä maksunvalvonnasta itselleen aidon kilpailuedun, palauttaen perinnästä hukkuneen moraalin?

Matti-Pekka Falck

Tampere