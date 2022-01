Terveys on tärkeintä, paljonko voimme vielä säästää sote-menoista, kysyy aluevaaliehdokas Ella Näsi.

Aluevaalien alla korostuu keskustelu, miten hyvinvointialueilla voidaan säästää. Haluan tuoda esiin muutamia näkökulmia sosiaali- ja terveysmenoista.

Terveyteen ja hyvinvointiin tulee panostaa, eikä niiden tule olla kärkisijoilla, kun keskustellaan säästökohteista. Useimmille suomalaisille ykkösasia elämässä on terveys, mikä tuli esille muun muassa Ylen viime vuonna teettämässä kyselyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien hoitaminen ovatkin hyvinvointivaltiomme tärkeimpiä tehtäviä.

Lue lisää: Tässä ovat Pirkanmaan terveimmät ja sairaimmat kunnat – Katso, kuinka paljon omassa kunnassasi käytetään nyt rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin

On totta, että kustannusten kasvua pitää hillitä. Samalla on huomioitava, että sairastavuus lisääntyy, kun väestö elää entistä vanhemmaksi. Suomalaisten eliniänodote on maailman pisimpiä, mikä on suurelta osin pitkäjänteisen kansanterveystyön ja laadukkaan erikoissairaanhoidon ansiota.

Itsekin kirjoitan tätä kirjoitusta sen ansiosta, että sain Taysissa laadukasta syövänhoitoa Hodgkinin lymfoomaan reilu 10 vuotta sitten.

Peruspalveluiden resurssointi on ollut riittämätöntä viime aikoina. Erityisesti perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut on ajettu liian alas. Mielenterveyden ongelmat ovat nousseet huolestuttavaksi kansanterveydelliseksi haasteeksi ja ne ovatkin merkittävä työkyvyttömyyseläkkeiden syy alle 50-vuotiailla.

Meidän on panostettava nopeaan hoitoon pääsyyn ja ennaltaehkäisevään työhön. Hyvinvoivat nuoret ja aikuiset jaksavat opiskella ja tehdä työtä. Terveet lapset ja ikääntyvät voivat elää täysipainoista elämää.

Kustannuksien hillinnässä avainsana on kustannus–hyöty-analyysi. Meidän pitää arvioida eri vaihtoehtojen kustannukset ja niillä saatavat hyödyt. Varoja tulee suunnata vaikuttaviin palveluihin ja hoitomenetelmiin. Asiakkailla ja potilailla on oikeus tulla kohdatuksi ja saada tarvitsemaansa apua riittävän nopeasti. On tärkeää kohdentaa käytettävissä olevat varat oikein.

On turha kuvitella, että pelkästään leikkaamalla saisimme jatkossa tämänkään tasoisia palveluja. Meidän tulee panostaa riittävään henkilöstömitoitukseen ja sote-ammattilaisten työhyvinvointiin sekä osaamiseen.

Usein annetaan ymmärtää, että Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettäisiin jo nyt tolkuttomasti rahaa. Suomessa kulut ovat kuitenkin edelleen maltilliset verrattuna moneen muuhun maahan. Maailmanpankin tietokannan mukaan Suomessa käytetään 9 prosenttia bruttokansantuotteesta terveysmenoihin, kun OECD-maissa keskimäärin käytetään 12,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Nyt vaaleilla valittavan aluevaltuuston ensisijainen tehtävä on rakentaa kestävä palvelujärjestelmä. Jokaisen tulee voida luottaa siihen, että saa tarvitsemaansa hoitoa ja apua nyt ja tulevaisuudessa.

Ella Näsi

aluevaaliehdokas (vihr., sit.), Tampere