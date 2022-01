Mikä on polttoaineen hinnan merkitys aluevaaleissa?

Sosiaali- ja terveysala ja pelastusala ovat suuria polttoaineen kuluttajia jo itsessään, kirjoittaa aluevaaliehdokas Teemu Harju.

Minulta on kyselty miten yksi vaalien aiheistani, polttoaineen hinta, liittyy aluevaaleihin?

Esimerkiksi siksi, että se on perussuomalaisten yksi päävaaliteemoista, televisiomainoksineen ja aiheesta on paljon juttua Perussuomalainen-lehdessä. Kantani on siis puolueen mukainen.

Jos polttoaine ei olisi niin kallista kuin nykyään, se olisi sinänsä vain yksi kulu muiden joukossa. Mutta käytännössä monelle näillä polttoaineen hinnoilla se on suurin kuukausittainen kulu asumismenojen jälkeen. Tämä heikentää ihmisten elintasoa ja suorastaan kurjistaa sitä ja sitä kautta vähentää ihmisten ostovoimaa terveyspalvelujenkin suhteen.

Suomen “ilmainen terveydenhuoltohan” ei käytännössä ole ilmaista. Esimerkiksi varsinkin reseptittömät lääkkeet saattavat jäädä hankkimatta ihmisen heikomman ostovoiman vuoksi.

Toki sosiaali- ja terveysala ja pelastusala ovat suuria polttoaineen kuluttajia jo itsessäänkin. Kaupungeissa julkisen liikenteen alueella ihmisten on tätä vaikeahko käsittää, mutta ne joilla on pitkät työmatkat ymmärtävät ongelman hyvin.

Mistä korvaavat rahat menetetyille verorahoille? Kehitysyhteistyöstä, jossa vuosittain käytetään rahaa noin 1200 miljoonaa euroa esimerkiksi Somaliaan ja Afganistaniin, joista me suomalaiset emme hyödy ja joissa emme voi olla varmoja rahojen todellisista käyttökohteista. Lisäksi vaikka vihreästä siirtymästä; meidän ilmastomme ei maailman ilmastoa pelasta, ei edes esimerkkinä, koska esimerkiksi Aasiassa Suomen esimerkki ei kiinnosta ketään.

Teemu Harju

aluevaaliehdokas (ps.), Tampere