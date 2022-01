Sähkö on nyt niin kallista, että suomalaisetkin kotitaloudet tarvitsevat tukea.

Ruotsin hallitus suunnittelee kotitalouksien sähkölaskujen tukemista sadoilla miljoonilla euroilla. Norjan hallitus päätti jo joulukuun lopulla tukea kotitalouksia niin, että kun sähkön hinta ylittää tietyn rajan, valtio maksaa tukea ylittävästä osasta; tammikuusta alkaen jo 80 prosenttia.

Tällainen tuki suoraan kuluttajille on ehdottomasti toteutettava myös Suomessa, vaikka takautuvastikin. Juuri kun moni kotitalous on ilmastotekona vaihtanut kotinsa lämmitysmuodon puhtaampaan lämpöpumpputeknologiaan – joka kunnon pakkasilla on käytännössä sähkölämmitystä – sähköenergian hinta tuplaantuu lyhyessä ajassa.

Lämmitys muodostaa valtaosan tavallisten talouksien sähkönkulutuksesta ja moni perhe on nyt pulassa sähkölaskunsa kanssa. Lisäksi jäytää pelko tulevista lisäkorotuksista.

Ruotsissa energiaministeri osoitti inhimillisyyttä toteamalla, että syksyn ja talven sähkönhinnat ovat aivan liian korkeita ja ymmärtää, että ihmiset ovat huolissaan taloudestaan. Kuka kotimaamme ministereistä avaisi rohkeasti pelin myös täällä – paljon turhempaankin on viime aikoina tukia tuupattu.

Hannu Viitanen

Tampere