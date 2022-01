Kävelen usein Tampereen keskustassa ja ilokseni olen havainnut, että kaupunki on tehnyt paljon hyviä kevyen liikenteen liikkumista edistäviä toimenpiteitä viime vuosina. Näistä esimerkkejä ovat muun muassa Hämeenkadun uudet liikennejärjestelyt kevyen liikenteen osalta, Tammerkosken varren liikuntareitti järveltä järvelle, Ranta-Tampellan alueen rantareitti ja Ratinanrannan Pyhäjärven puoleiset laituri- ja raittijärjestelyt..

Parhaillaan suunnitellaan Rongankadulle mittavia parannuksia kevyelle liikenteelle samoin kuin Ratapihankadun ja radan läheisyyteen täydennysrakentamisen yhteydessä. Laukonsilta Ratinan suvannon yli kevyelle liikenteelle on jo hieman vanhempi juttu, mutta helpottaa edelleen suunnattomasti liikkumista jalan tai pyörällä keskustassa.

Yksi itseäni askarruttavista yhteyspuutteista keskustassa on, että Ratinan stadionin pääkatsomon takana oleva pohjoispuolinen ylätasanne on lukittu. Mikähän tässä on syynä ja voitaisiinkohan Tampereen kaupungilla harkita tämän alueen avaamista myös kevyelle liikenteelle tai ainakin jalankulkijoille?

Parisen vuotta sitten tämä olikin kesällä jonkin aikaa pitempään auki ja ainakin minusta homma toimi oikeinkin hyvin. Totuin nopeasti tähän yhteyteen ja käytin siten lähes päivittäin.

Jos pelätään ihmisten turhaa kulkemista tai ajautumista Ratinan stadionille, niin ylätasanteen kulkuaukkoihin voitaisiin rakentaa lukittavat aidat, joilla tämä turha liikenne stadionin suuntaan voitaisiin estää. Stadionin tapahtumien aikana reitti olisi tietysti pois käytöstä, kuten Laukonsiltakin on suljettuna läpikululta esimerkiksi musiikkitapahtumien aikana.

Yhteyden avaamisella olisi myönteinen vaikutus kevyen liikenteen liikkumisedellytyksiin lännestä Satamakadun ja Pyynikin suunnasta Ratinan kauppakeskukseen, ja myös Nokia-areenan suuriin yleisötapahtumiin pääsisi hienosti kävellen tarvitsematta välillä pudottautua Laukonsillan ylätasanteelta Ratinan suvannon tasolle ja taas kiivetä mäkeä ylös kohti kauppakeskusta tai Areenaa.

Olen keskustellut aiheesta myös kaupunkisuunnittelijoiden kanssa ja tiedän, etten ole mielipiteeni kanssa yksin. Toimenpide olisi myös helppo toteuttaa eikä maksaisi paljoa.

Jarmo Kuivanen

Tampere