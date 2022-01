Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuormittuneisuus on aikapommi – koronalisän maksamisessa ei pitäisi olla epäselvyyttä

Hoitohenkilöstö työskentelee tällä hetkellä ennennäkemättömän paineen alaisena, kirjoittaa aluevaaliehdokas Aila Dundar-Järvinen.

Aamulehti teki lokakuussa kyselyn sairaanhoitajille heidän työstään. Uutisessa tuli hyvin esille työn kuormittavuus. Meille päättäjille tulee samanlaista viestiä, erityisesti kotihoidon henkilöstö on jatkuvasti voimiensa äärirajoilla.

Hoitohenkilöstö työskentelee tällä hetkellä ennennäkemättömän paineen alaisena. Pitkittynyt ja pahentunut koronatilanne kuormittaa valtavasti niin hoitohenkilökuntaa kuin kuntalaisia. Lisäksi kiire, sijaispula, matala palkka, työn raskaus ja työssäjaksaminen sekä henkinen kuormitus ovat isoja epäkohtia. Hoitajat ovat ylityöllistettyjä huonolla palkalla Suomessa.

Jotta voimme pitää kaikkien pirkanmaalaisten terveydestä huolta, pitää alan vetovoimasta ja hoitohenkilökunnan riittävästä palkkatasosta pitää huolta. Koronalisän maksamisesta ei pitäisi olla tässä pandemiatilanteessa mitään epäselvyyttä. Tulevilla hyvinvointialueiden valtuustojen päättäjillä on paljon valtaa.

Sote- ja pelastustoimen henkilöstön työn kuormittuneisuuteen ja raskauteen on löydyttävä pikaisesti lääkkeet. Hyvinvointialueilla on varmistettava, että resurssit riittävät hoitajamitoitusten mukaiseen henkilöstömäärään sekä sijaisiin. Henkilöstö tulee ottaa mukaan kehittämään omia työolojaan.

Pirkanmaan hyvinvointialue on väestöpohjaltaan Suomen suurin hyvinvointialue. Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Vaalit ovat historialliset, sillä aluevaltuustojen kokoonpanoista äänestetään nyt ensimmäistä kertaa. Valtuutetut päättävät muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista, erikoissairaanhoidosta ja pelastustoimesta. He edustavat kaikkia pirkanmaalaisia, riippumatta kotikunnasta. Nyt on muutoksen aika!

Aila Dündar-Järvinen

aluevaaliehdokas (sd.), Tampere