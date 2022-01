Haasteena on, että palvelut pitää tehdä yhä kasvavien palvelutarpeiden puristuksessa ja tulevaisuudessakin varsin niukoilla resursseilla, kirjoittaa aluevaaliehdokas Lauri Lyly.

Elämäsi hyvinvointipalvelut luodaan nyt uudelleen Suomen suurimmalla hyvinvointialueella Pirkanmaalla. Puhutaan arkisista hyvinvointipalveluista syntymästä elinpäivien loppuun saakka. Esimerkiksi neuvolasta, kouluterveyshuollosta, ikäihmisten palveluista, lääkäriin pääsystä, mielen kuntoon saattamisesta ja niin edelleen. Puhumme tavallisen ihmisen tärkeimmästä ”henkivakuutuksesta” ja turvasta.

Suurimpana haasteena on, että palvelut pitää tehdä yhä kasvavien palvelutarpeiden puristuksessa ja tulevaisuudessakin varsin niukoilla resursseilla. Hyvinvointialueen palvelujen tuottamisessa on löydettävä uusia tapoja tehdä, on hyödynnettävä laajemmin eri ammattiryhmien osaamista ja nykytekniikkaa. On uskallettava ajatella, että tekisimmekö nämä näin niin sanotusti puhtaalta pöydältä tehtäessä. Palvelut on oltava kaikkien saatavilla matalalla kynnyksellä. Näitä ratkaisuja tehtäessä oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys on avainasemassa, jotta asiat saadaan oikeisiin mittasuhteisiin.

Hyvinvointialueen tärkein päätös tehdään palvelulupauksen määrittelyssä. Esimerkiksi mitä, minkä sisältöistä, millä tavoin, miten nopeasti ja missä palvelua kaikille luvataan antaa. On myös valittava ne peruspalvelut, jotka on saatava lähellä asuinpaikkaa. Lait ovat luoneet hyvinvointialueiden puitteet, mutta varsinainen sisältö tehdään nyt täällä.

Terveyden osalta olemme tottuneet menemään yli kuntarajojen esimerkiksi erikoissairaanhoidossa ja päivystyksissä. Peruspalvelut olemme saaneet yleensä läheltä. Terveydenhoidon toimenpiteet ovat yleensä lyhytkestoisempia kuin sosiaalipalvelut. Sosiaalipalvelut on hyvä pitää lähipalveluina esimerkiksi ikäihmisten palvelut, jotka ovat pitkäkestoisempia. Uusia avauksia on tehtävä. Muun muassa perhelääkäripalvelua on kehitettävä osana palvelua.

Hyvinvointialueen henkilökunta ja johtaminen ovat avainasemassa. Vain hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa laadukkaita palveluja. Siksi heidän osaamisensa tukemiseen, työoloihin, työehtoihin, jaksamiseen ja saatavuuteen on panostettava. Valtava organisaatio toimiakseen tarvitsee ammattimaista, henkilöstön ja asiakkaiden huomioivaa johtamista.

Palvelujen tuottamisessa tarvitaan yksityisiä yrityksiä ja kolmatta sektoria, koska kaikkia palveluja hyvinvointialue ei pysty eikä ole järkevääkään yksin tuottaa. Palveluiden kilpailutus on rakennettava siten, että paikallisilla ja pienimmilläkin toimijoilla on mahdollisuus osallistua ja saada niitä.

Ehkä selkein alue muutoksessa on pelastustoimi. Nykyisin sen on Tampere emokuntana hoitanut hyvin koko Pirkanmaan osalta. Nyt se siirtyy lähes sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nyt on varmistettava, että työn alla olevat asiat muun muassa paloasemahankkeet ja ensihoidon kehittäminen saadaan toteutettua.

Kukaan ei tee näitä päätöksiä yksin. Yhteistyökyky ihmisten, puolueiden ja eri alueiden välillä on avainasemassa. Varsinkin, kun päätöksiä tehdään uudelta pohjalta ja ennen kokemattomalla päätöksentekotasolla. Nyt on äänestäjien aika antaa valtakirja.

Lauri Lyly

aluevaaliehdokas (sd.), Tampere