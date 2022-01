Armeija lähtee myös siitä, että sotilaat näyttävät sotilaalta vaatetuksen kuin muutenkin ulkoiselta olemukseltaan, kirjoittaa Yleinen palvelusohjesääntö 2017:n tekemiseen osallistunut parturimestari Ari Sandberg.

Veeti Rautanen oli huolissaan heviletin menettämisestä varusmiespalvelukseen mentäessä (AL 6.1.). Kirjoittaja vertasi tasa-arvoa miesten ja naisten välillä hiusten osalta.

Lue lisää: Puolustusvoimat kieltää miehiltä pitkät hiukset, koska joukkojen pitää näyttää yhtenäisiltä – Miksi naiset saavat poiketa tästä?

Sotilaiden lyhyet hiukset perustuvat hygieniaan, yhteneväisyyteen ja niin sanottuun katu-uskottavuuteen, sekä luotettavuuteen, joka on ulkoinen olemus uskottavasta sotilaasta. Tähän ulkoiseen, sotilaalliseen käyttäytymiseen kuuluu myös marssit isoissa joukoissa ja komennot. Näillä taidoilla jokainen sotilas tietää paikkansa ja miten muuten liikutellaan isoja joukkoja kuin määrätyillä ja tarkoilla komennoilla ja käskyillä.

Armeija lähtee myös siitä, että sotilaat näyttävät sotilaalta vaatetuksen kuin muutenkin ulkoiselta olemukseltaan. Voimme kuvitella sotilasta, joka näyttää epäsiistiltä ulkoisesti. Ei varmasti ole luottamusta herättävä. Puhdas ja siisti univormu, siististi leikatut, puhtaat hiukset antavat heti luotettavan vaikutuksen. Samaa voidaan soveltaa yritykseen esimerkiksi myymälässä. Siellä on kaikilla yhtenäinen asu ja huoliteltu ulkomuoto.

Täytyy muistaa, että varusmiespalvelus on kirjattu lakiin ja koskee miespuolisia henkilöitä. Näin heihin sovelletaan myös YLPALVO, yleinen palvelusohjesääntö, jossa määritellään miten, missä, kuinka ja kuka tekee asioita oikein. Ei tule epäselvyyttä, miten toimitaan määrätyissä tilanteissa niin, ettei tule vahinkoja tai ongelmia.

Naisten asepalvelus perustuu vapaaehtoisuuteen, vaikka palvelus on sama kuin miehillä. Vapaaehtoisina naiset myös kantavat riskin hiusten aiheuttamasta haasteista tai ongelmista.

Lyhyet hiukset ovat helppohoitoiset, hygieenisemmät ja turvallisemmat vaikeissa olosuhteissa. Taistelutilanteissa pitkät hiukset takertuvat helposti, parrasta puhumattakaan. Pitkä parta on hoidettava joka päivä, jotta se näyttää hyvältä. Parran alla iho reagoi likaisuuteen epähygieniaan hyvin nopeasti, kuten hiuspohjakin, varsinkin maasto-olosuhteissa.

Hiuksissa ei ole mitään salaperäistä, minkä vuoksi niitä ei voisi leikata lyhyeksi. Olen pitkän urani aikana leikannut monien nuorten miesten pitkiä hiuksia lyhyeksi armeijaan, inttiin, mennessä. Monet ovat jääneet ”koukkuun" lyhyisiin hiuksiin siviiliin palatessaan.

Yleinen palvelusohjesääntö 2017 on uusittu versio sotilaan hiuksista. Siinä sallitaan pidempääkin hiusmallia. Pääasia on, etteivät hiukset roiku niskasta tai ylety korvan päälle. Mitä tulee väreihin, on ne myös sallittu, kunhan hiukset eivät näytä räikeältä. Räikeää ovat shokkivärit ja kirjavat, monisävyvärjäykset. Tyylikkäästi käytetty väri jopa lisää näyttävyyttä ja on hyvän näköinen.

Ohjeistus on tehty tulevaisuutta, ei vain tätä päivää varten. Hiuslisäkkeet ja peruukit on sallittu, mikäli niille on lääkinnällinen peruste.

Ennen varusmiehet leikattiin koneella klaniksi varuskunnassa, vaikka he olisivat käyneet aiemmin parturissa leikkauttamassa hiuksensa. Mikäli varusmies joutuu leikkauttamaan hiuksensa lyhyeksi tai pahimmassa tapauksessa se ajetaan koneella, on se kielletty simputuksena.

Kyllästyin tähän klanimiseen varuskunnissa ja päätin tehdä asialle jotain. Tein siis ohjeistukset Ylpalvo:n uudet ohjeistukset. Nyt siellä on tarkat ohjeet siitä millaiset hiukset voivat ja saavat olla. Mukana ovat kuvat asiallisista perushiuksista miehillä ja naisilla, sekä miten pitkät hiukset naisilla mm. voidaan kiinnittää.

Varusmiespalvelus kestää niin vähän aikaa, ettei hiusten ”menettämisen" pitäisi olla ongelma tai tasa-arvokysymys. Mikäli tämä heviletti on ollut leikkaamaton pitkään, tekee lyhennys sille hyvää.

Hyvää varusmiespalvelusta kaikille naisille ja miehille .

Ari Sandberg

parturimestari, YLPALVO 2017 hygieniaosion tekijä, Tampere