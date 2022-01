Hyvinvointialueiden verotusoikeus on loppujen lopuksi ainoa tapa, jolla veronmaksaja/äänestäjä voi seurata toiminnan tehokkuutta

Tutkimusten mukaan suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on paremmat mahdollisuudet turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Tulevissa aluevaltuustovaaleissa Pirkanmaan aluevaltuustoon valitaan tässä vaiheessa 79 valtuutettua päättämään budjetista ja muun muassa siitä, millaiset sote-palvelut tulevissa sote-keskuksissa on. Valtuutettujen käsissä on, miten moneen keskukseen hyvinvointialueen rahat jatkossa riittävät ja miten laaja terveyskeskusverkosto on.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen ja ei liene yllätys, että hyvinvointialueiden verotusoikeutta selvitetään. Vastuun ja vallan siirtyessä, sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä, kunnilta hyvinvointialueille on hyvinvointialueiden verotusoikeus loppujen lopuksi ainoa tapa, jolla veronmaksaja/äänestäjä voi seurata toiminnan tehokkuutta. Esimerkiksi Tampereella kunnallisvero on 20,25 prosenttia.

Jaettaessa nykyinen kunnallisvero alueveroon sekä kuntaveroon, ei kunnanvaltuutettu, eikä aluevaltuutettu pääse toisen selän taakse piiloon. Tehdyt päätökset näkyvät veroprosenttina veronmaksajalle. Eli jos aluevero + kuntavero kasvaa nykyistä kunnallisveroa suuremmaksi, niin on helpompi tehdä päätöksiä äänestäjänä edustajiensa jatkosta varsinkin, jos kokee, ettei saa vastinetta palveluista, joita kunta tai alue tarjoavat.

Antero Hammar

Tampere