Kulttuurin ja taiteellisen toiminnan merkityksestä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin on vahvaa tieteellistä näyttöä. Hyvän konsertin, elokuvan, taidenäyttelyn, tanssiesityksen tai kirjan lukemisen jälkeen olo on keventynyt ja tunnelma kohonnut. Eikä taide ja kulttuuri ole vain nuorten juttu.

Kuorolaulu pidentää ikää ja laulaminen parantaa hengityssairauksista kärsivien hengittämistä ja elämänlaatua. Parkinsonin tautia sairastavien elämässä tanssilla on yhteys toiminnalliseen liikuntakykyyn ja elämänlaatuun ja dementiaa sairastavilla taiteen katsomisella, kokemisella ja tekemisellä on positiivisia vaikutuksia muistin toimintaan. Musiikin kuuntelu auttaa aivoinfarktista toipumista ja taiteellisen toiminnan positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen sekä mielen sairauksista paranemiseen on vahvaa näyttöä. Ja mikä parasta, taide on hiilineutraalia ja työllistää luovia ihmisiä.

Tulevissa aluevaaleissa päätämme siitä, kuka, missä ja milloin meitä hoidetaan, kun tarvitsemme hoitoa ja huolenpitoa. Keskusteluun pitää nostaa myös uudet hoitomuodot, enkä nyt puhu pelkästään digitaalisesta lääkärin vastaanotosta. Ennalta ehkäisy tulee halvemmaksi kuin vahingon korjaaminen, eikä vain palo- ja pelastustoimesta puhuttaessa.

Voisiko lääkäri tavanomaisen pillerireseptin lisäksi määrätä potilaalleen taidetta? Iso-Britanniassa kivusta ja lievistä mielenterveysongelmista kärsivät asiakkaat ohjataan osallistavan taiteen ryhmiin ja tulokset ovat rohkaisevia.

Lisäämällä terveydenhuollon ja taiteilijoiden yhteistyötä kaikki voittavat. Esiintyvien taiteilijoiden vierailut niin vanhusten palvelutaloissa, lastentarhoissa, kouluissa kun työpaikoilla ovat odotettuja tapahtumia. Yhteisesti järjestetty matka taidenäyttelyyn tai teatteriin piristää ja antaa puheenaihetta pitkäsi aikaa. Osallistuminen kulttuuri- ja harrastetoimintaa sosiaalistaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Voisiko läänintaitelijaideaa laajentaa myös hyvinvointialueille ja kuntiin osana sosiaali- ja terveyspalveluja?

Taide ja kulttuuripalvelut kuuluvat kaikille. Tulevissa aluevaaleissa voimme vaikuttaa siihen, että jokainen saa hyvät ja oikea-aikaiset palvelut varallisuuteen, asuinpaikkaan tai taustaan katsomatta.

Esko Turunen

aluevaaliehdokas (vas. sit.), Tampere