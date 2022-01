Ammatillisella järjestäytymisellä on valtava merkitys, kirjoittaa ay-aktiivi Tapio Niemelä.

Tilanne maassa on saatu näyttämään siltä, että tekee työnantajapuoli sitten mitä tahansa, niin se on aina maan ja kansan etu, mutta kun työntekijäpuoli puolustaa hyvinkin rajattuja oikeuksiaan, vaarantuu tämän seurauksena niin maan kilpailukyky kuin myös koko isänmaan tulevaisuus.

Järjestäytyneitä työntekijöitä ja heidän ammattiliittojaan lyödään kuin vierasta sikaa niin työnantajan kuin myös valtamedian kautta, ja kyllä tähän ammattiliittojen mustamaalaamiseen osallistutaan myös päivän politiikantekijöiden taholta ihan kiitettävästi.

Tämä on suoraa seurausta siitä, että yleinen ammatillinen järjestäytyminen on tänään paljon lähempänä viittäkymmentä kuin sataa prosenttia. Ammattiyhdistystoimintaan vihamielisesti suhtautuvat tahot ovat nyt nähneet tilaisuutensa tulleen yleisen edunvalvonnan merkittävään heikentämiseen. Tässä tehtävässä heitä hyvin avittavat tämän päivän poliittinen populismi ja äänestysaktiivisuuden jatkuva aleneminen, jotka erityisesti rankaisevat ammattiliittomyönteisiä poliitikkoja.

Jokainen, joka edes hetkeksi pysähtyy miettimään, ymmärtää, että yksinään työntekijä ei pärjää työnantajaa vastaan, mutta yhdessä voidaan edes jotain saada aikaiseksi. Mitä korkeampi järjestäytymisaste jollakin alalla on, sitä paremmat palkka- ja työehdot on kyseisellä alalla saavutettu. On väärä luulo, että niin sanottujen matalapalkka-alojen surkeat palkat johtuisivat pelkästään alojen työvoimaintensiivisyydestä tai työn huonosta tuottavuudesta. Ylivoimaisesti suurin selittäjä erityisen huonoihin palkoihin on se, että kollektiivista edunvalvontavoimaa ei ole päässyt edes syntymään heikon ammatillisen järjestäytymisen johdosta.

Tätä nyt vallitsevaa atmosfääriä täysimääräisesti hyödyntäen yritetään saada synnytetyksi entistäkin enemmän työtä, jonka kautta tekijänsä elävät ensin palkka- ja myöhemmin eläkeköyhyydessä. Tätä kehitystä vauhditetaan jo maanisiin mittoihin yltävällä ”työvoimapula”-hysterialla, jota hoetaan lähestulkoon jokaisessa kuplassa, olipa se sitten oikealla tai vasemmalla. Eikä tätä ikävää kehitystä ainakaan pysäytä se, että etukäteen palkansaajamyönteiseksi povattu istuva hallitus meni tappamaan relevantin työttömyysputken. Tosissaan joutuu nyt pelkäämään tulevan helmikuun ”työllisyystoimienkin” seurauksia.

Ammattiliitoissa kannattaa myös vakavasti miettiä sitä, missä menevät kohtuulliset rajat liittojohtajien palkoissa ja heidän sivutoimissaan eläkeyhtiöiden hallituksissa. Vaikka käytännön merkitystä liittojen talouteen näillä ei ole, moraalista merkitystä on sitten sitäkin enemmän. Puhumattakaan imagomerkityksestä, joka näissä on jo megaluokan tasolla.

Tapio Niemelä

eläkkeellä oleva komennusmieshitsaaja, ay-aktiivi, Jämsä