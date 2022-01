Asunnot ovat pienentyneet selvästi, mutta yksi asia on neliöiden määrää tärkeämpi

Eikö esteettömyys ole kaikkein tärkeintä asumisessa – se että pääsee itse kotiin vaivattomasti, samoin kaikki perheenjäsenet, ystävät ja tuttavat?

Suurena puheenaiheena on nykyisin asuntojen tilakoko. Yksiöt, kaksiot, kolmiot ja niitä suuremmat asunnot ovat pienentyneet. Asiantuntijat ovat lähes poikkeuksetta samaa mieltä siitä, että neliömäärillä on kielteinen vaikutus ihmisen jokapäiväiseen elämään. Väitetään, että jopa ihmisen psyyke on kiinni siitä, kuinka pienessä kodissa asuu.

Näin maallikkona olen täysin eri mieltä. Onko siis niin, että mitä suurempi koti sitä suurempi onnellisuus ihmisessä asuu? Jos näin olisi, onnellisuus olisi kohtalaisen helposti ratkaistu.

Usein tuntuu siltä, että kotia ei pohjimmiltaan hankitakaan oman ja perheen tarpeiden vuoksi vaan siksi, että sillä saatetaan pönkittää saavuttamattomia unelmia ja arvoja. On selvää, että jos taloudellinen tilanne on niin vahva, että jokapäiväinen elämä sallii asua ylellisessä luksusasunnossa, niin miksei niin tekisi.

Nyt kun elämisen tilanteeni on se, että asun kerrostalossa 63 neliön saunallisessa kaksiossa, koen, että voisin ihan hyvin asua pienessä yksiössä. Onnellisuuteni ei varmastikaan laskisi neliömäärän laskiessa.

Lasken neliöitä paljon tärkeämmäksi asiaksi kotiin tullessa esteettömyyden. Itse voin tulla kotiini täysin esteettömästi. Ei ole noustava yhtään rappusta mihinkään suuntaan. Ulko-ovelle tultaessa ei ole pienintäkään nousua. Eikö tämä ole tärkeintä ja ainakin tärkeämpää kuin suuri asunto suurten esteiden takana?

Elämä saattaa hetkessä muuttua niin, että sairastuu ja omat voimat kulkemiseen heikkenevät ja loppuvat kokonaan. Vammautuminen on asia, joka muuttaa elämisen totaalisesti. Kun tulee eläkeikään ja ajattelee vielä terveenä hankkia toisenlaisen kodin missä nykyisin asuu, eikö esteettömyys ole kaikkein tärkeintä – se että pääsee itse kotiin vaivattomasti, samoin kaikki perheenjäsenet, ystävät ja tuttavat? Vetoan kaikkiin rakentajiin: ajatelkaa ensin esteettömyyttä ja sitten vasta neliöitä.

Rauno O Lehtonen

Tampere