Rokottamattomat hoitajat ovat vaaraksi potilaille – Siirrettävä pois ammatin edellyttämistä tehtävistä

Ajauduin postailemaan rokote- ja koronapassikriittisten kanssa someen. En lakkaa hämmästelemästä, mistä nämä rokotevastaiset ja -kriittiset löytävät argumenttinsa näkemyksille, jotka ovat jopa omasta ammatista täysin irrallaan.

Rokotekriittisillä vaikuttaa olevan poikkeuksetta näkemystensä taustalla vaihtoehtoiset uutiskanavat. Nämä ”uutiskanavat” ovat työpaikan kahvipöytäkeskustelut sekä some- ja muut juorupalstan tasoisiksi luokiteltavat ”uutisväylät".

Eniten minua on hämmästyttänyt noin kahden prosentin joukko koronarokotekriittisiä terveydenhoitoalan ammattilaisia. Sote-ammattilaisella pitää olla aina tervettä kriittisyyttä, sillä tehtävänä on suojata ihmisten henkeä ja terveyttä, mutta siihen pitää liittyä tieteen- ja medianlukutaitojen hallinta. Jos ne ovat puutteelliset, fakta hämärtyy ja korvautuu fiktiolla.

Sote-ammatin vaatima terve kriittisyys saattaa muuttua epäterveeksi itsekkyydeksi, jolloin hoitoalan ammattilainen alkaa olla vaaraksi sekä itselle että muille. Silloin yhteiskunnan, työnantajan ja koko työyhteisön on reagoitava. Henkilö, joka ei sitoudu oman ja muiden turvallisuuden vaalimiseen, on siirrettävä pois ammatin edellyttämistä tehtävistä. Itsemääräämisoikeus, johon rokotekriittiset usein viittaavat, ei saa kohdistua rokottamattomana hoitajana toimimiseen vaan siihen, että irtisanoo itsensä hoitajan työstä. Näin on kaikille parempi, jos ei enää ymmärrä, mitä hoitotyön etiikka vaatii.

Rokottamattomat, joilla ei ole immuniteettia, ovat vaaraksi ja esteenä viruksen nujertamisessa. He ovat myös suurin riskiryhmä sairastua vakavimpiin tautimuunnoksiin ja joutua sairaala- ja teho-osastohoitoon. On äärimmäisen tärkeää, ettei hoitoon tuleva tai hoidoissa oleva koronainfektoitunut ihminen joudu tekemisiin rokottamattoman hoitajan kanssa ja altista häntä altistamaan taas muita.

Mika Arramies

Sote-yrittäjä, aluevaaliehdokas (kok.), Pirkanmaa