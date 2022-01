Taysin toiminta Sastamalassa ja Valkeakoskella tulee säilyttää

Taysin hoito on sekä laadukasta että tehokasta, ja se tulee säilyttää myös muualla kuin Kaupin kampuksella.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsenenä sain mahdollisuuden tutustua Tays Hatanpään sairaalan leikkaustoimintaan. Vierailu oli minulle erittäin mieluisa, koska olen aiemmin työskennellyt kyseisellä osastolla ja sain tavata entisiä hyviä työkavereitani. Kuinka onnekkaita he ovatkaan hyvästä työyhteisöstään.

Vierailun jälkeen olen hyvin vaikuttunut siitä, miten toimivaksi ja tehokkaaksi yksikön leikkaustoimintaa on kehitetty niillä kirurgian alueilla, joista he vastaavat. Yhtenä esimerkkinä ovat lihavuusleikkaukset, joiden tarve on kasvanut ja joiden hyöty on osoitettu.

Työn tehokas toteuttaminen on toiminut mallina myös muille vastaaville yksiköille maassamme. Saavutuksen taustalla on ammattitaitoinen ja pitkäaikainen henkilökunta. Henkilöstö on oman työnsä paras asiantuntija ja henkilöstön hyvinvointi on erityisesti terveydenhuollossa laadukkaiden palveluiden keskeinen edellytys. Samaan Tays-kokonaisuuden menestystarinaan kuuluvat julkisomisteiset osakeyhtiöt Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab, jotka tuottavat korkeatasoisia palveluja Pirkanmaan hyvinvointialueen lisäksi myös muualle Suomeen.

On erityisen tärkeää edelleen vahvistaa toimivia hoitoyksiköitä osana sairaanhoitopiirin toimintaa. Aiemmin esitetty erikoissairaanhoidon toimintojen keskittäminen Kaupin kampukselle olisi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti huono ratkaisu. Yliopistosairaalan tulee myös edelleen kehittää ja ylläpitää Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan toimintaa, koska erikoissairaanhoidon yksikköinä sairaalat ovat samalla osa paikallisia sote-kampuksia, jotka houkuttelevat terveydenhoidon ammattilaisia alueelle. Taitavasti toteutettu hajauttaminen on myös huoltovarmuusasia.

On varmistettava, että Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa laadukkaita koulutus-, työharjoittelu- sekä työssäoppimismahdollisuuksia alueen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä pelastusalan henkilöstölle. Hyvä ohjaus on mahdollista vain hyvinvoivassa työpaikassa. Mikään organisaatiouudistus ei itsessään paranna sote-palveluiden laatua, vaan siihen tarvitaan mukaan koko henkilöstö.

Ulla Kampman

Sairaanhoitaja, aluevaaliehdokas (sd.), Pirkanmaa