Hoidon laatu ratkaisee terveydenhuollossa – Ei se, että hoitoa saa mahdollisimman läheltä kotia

Tampereen yliopistollinen sairaala on Pirkanmaan terveydenhuollon helmi.

Aluevaaliehdokkaat vannovat lähipalveluiden nimeen. Lähipalvelut on kaikki säilytettävä, niitä on parannettava ja niitä on jopa lisättävä, ainakin oman asuinkunnan alueella. On unohtunut, että nyt käydään aluevaalit ja alueena on koko Pirkanmaa.

Terveyspalveluita tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, ei vain oman kotikylän perspektiivistä. Lähipalvelut ovat tärkeitä, mutta kun tosi on kyseessä vaikkapa infarktin, syövän tai tekonivelen muodossa, saavat lähipalvelut jäädä ja erikoissairaanhoito kutsuu. Hädän hetkellä Tays palvelee meitä kaikkia pirkanmaalaisia ja muidenkin maakuntien asukkaita. Erikoissairaanhoidon resurssi on turvattava, jotta siellä jatkossakin on osaava henkilöstö ja asianmukaiset tilat ja laitteet.

Hoitohenkilökunnasta käydään tulevaisuudessa entistä kovempaa taistelua. Mistä löydämme kaikille terveysasemille osaavan, kielitaitoisen henkilöstön? Lähineuvolaan on mukava piipahtaa terveen lapsen kanssa, mutta vielä tärkeämpää on, että vakavasti sairaat lapset saavat tarvitsemansa hoidon ilman lipaskeräyksiä.

Moni sairaan lapsen vanhempi veisi lapsensa mielihyvin neuvolaan vaikka Helsinkiin asti, kun lapsi vain olisi terve. Monesti palvelujen keskittäminen on järkevää. Valkeakoskelta loppuivat aikoinaan synnytykset ja parku oli suuri, kuinka sinne Tampereelle oikein pääsee. Samaiset parkujat kävivät vaateostoksilla Tampereella jatkuvalla syötöllä. Ratkaisu on osoittautunut toimivaksi ja lisää merkittävästi potilasturvallisuutta. Jos äidille tai lapselle sattuu jotakin, on paras mahdollinen apu lähellä.

Lähipalvelu ei aina ole potilaalle paras ratkaisu. Itse aikoinaan taistelin äidilleni saattohoitopaikan Tampereelta, vaikka lähipalvelupaikkaa Valkeakosken silloisesta terveyskeskussairaalasta tarjottiinkin. Matka ei ollut merkitsevä tekijä, vaan äidin mahdollisimman hyvä hoito.

Mikko Nurmo

Aluevaaliehdokas (ps.), Pirkanmaa