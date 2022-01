Puolustusvoimat kieltää miehiltä pitkät hiukset, koska joukkojen pitää näyttää yhtenäisiltä – Miksi naiset saavat poiketa tästä?

Miesten pitkät hiukset pitäisi sallia puolustusvoimissa yhtä lailla kuin naistenkin pitkät hiukset sallitaan.

Puolustusvoimissa ei ole edelleenkään sallittua pitää niin kutsuttua hevilettiä. Syyksi siihen kerrotaan, “joukkojen ulkoisen yhtenäisyyden” turvaaminen. Mihin puolustusvoimat tarvitsee tätä “ulkoista yhtenäisyyttä”?

Ensin huomautus: parta on kielletty, koska lähitaistelussa vihollinen voi käyttää sitä hyödykseen. Tämä on mahdollista, tosin epärealistista. Vaikka parran kohdalla uskoisi tähän perusteluun ja hyväksyisi sen, ei sama perustelu päde pitkien hiusten kohdalla. Puolustusvoimat kun on sallinut nutturan pidon naisille.

Nutturasta ei siis voi olla todellista haittaa sotimiselle tai sitten puolustusvoimat ei koe mahdollisen haitan torjumista tarpeellisena. Vai onko niin, että puolustusvoimat uskoo naisten joutuvan harvemmin lähitaisteluun tai olevan niissä miehiä parempia? Valitse mieleisesi vaihtoehto, lopputulos on sama.

Kun pitkähiuksinen sotilas pakotetaan leikkaamaan hiuksensa, häneltä viedään hänen asemansa oman kehonsa ylimpänä päämiehenä. Hänet ja hänen kehonsa alistetaan toisten käskyjen alaiseksi. Tällainen sotimisen kannalta kenties tarpeellinen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ei kuitenkaan edellytä pitkien hiuksien täydellistä kieltämistä.

Puolustusvoimat voi sen sijaan tehdä pitkästä tukasta pakollisen jokaiselle palvelukseen lettinsä kanssa saapuvalle varusmiehelle. Tämä vastaisi nykyistä, vapaaehtoisesti lyhythiuksisiin miehiin sovellettua käytäntöä, jossa tukan pituus tulee säilyttää lyhyenä eli samana koko palveluksen ajan. Jos lyhyt hiuksia miehiä ei pakoteta kasvattamaan pitkiä hiuksia, minkä takia pitkähiuksiset miehet pitäisi pakottaa leikkaamaan lettinsä? Koska siten luodaan “ulkoisesti yhtenäinen” armeija. Pelkkiä siilejä.

Täytyy kuitenkin muistaa, että varusmiespalvelustaan suorittava nainen saa itse päättää, sotiiko lyhyellä vai pitkällä tukalla. Ilmeisesti ”joukkojen ulkoinen yhtenäisyys” -kriteeri ei koske naisia.

Puolustusvoimien säännöt kieltävät kaiken poikkeavan näkyvillä olon: ei tatuointeja näkyvillä, ei shokeeraavia hiusvärejä, ei partaa, ei erikoisia hiustyylejä eikä niitä pitkiä hiuksia miehillä. Mutta miksi? Kielloilla ulkoisesti yhtenäistetään eli epäinhimillistetään armeijaan tulevat ihmiset yhtenäiseksi massaksi, sotilaiksi. Ei sen takia, että he näin taistelisivat paremmin, vaan jotta he kuolisivat paremmin. Sillä siinä missä ihminen on ainutkertaisuudessaan korvaamaton, ei yhden sotilaan menettäminen sadan tuhannen sotilaan armeijasta merkitse mitään. Sotilas ei saa näyttää poikkeavalta, jottei häntä vahingossa erehdyttäisi luulemaan ihmiseksi. Sodassa kun ei kuole ihmisiä, vaan kaatuu sotilaita.

Kun voi laskea kuolleiden sijaan kaatuneita, kestää herkkä ihmismieli sotimisen järjettömyyden hieman paremmin. Pitkien hiusten salliminen lisäisi joukkojen inhimillisyyttä, mutta niiden kieltämiselle ei ole sen parempia perusteluja kuin eriväristen hiusten sallimisellekaan.

Hyväksyttävä erilaisuuden taso on täysin mielivaltainen, eikä sen liikuttamiseen suuntaan tai toiseen ole esteitä. Tästä syystä naisille on voitu sallia pitkät hiukset, ja juuri tästä syystä ne voidaan ja ne myös pitää sallia myös miehille.

Veeti Rautanen

Valkeakoski