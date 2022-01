Vanhuuden uhkakuva on kotona kaatuileva ikäihminen, joka ei muista syödä eikä peseytyä – Uudenlainen laitoshoito olisi hyvä vaihtoehto

Ikäihmisten hoitaminen kotona ei ole läheskään aina paras ja edullisin vaihtoehto. Laadukas "vaihtoehtovanhainkoti” tulee tuoda kaikkien ulottuville.

Kun opiskeluaikanani tein perushoitajan ja laitosapulaisen sijaisuuksia Koukkuniemen vanhainkodissa, oli kauhukuva omasta, tai ensin omien vanhempieni tulevaisuudesta, laitoksessa makaava täysin sänkyyn hoidettava hädin tuskin hengissä oleva vanhus.

Sittemmin uhkakuvaksi on muodostunut kotona kaatuileva vanhus, joka ei muista syödä eikä peseytyä, unohtaa sähkölieden päälle tai jää ulos pakkaseen.

Mitä pitää tapahtua ennen kuin oma äiti tai isä pääsee turvalliseen hoitoon? Haja-asutusalueella naapurit ovat usein huutomatkan ulottumattomissa. Mitä jos on pakkanen ja avaimet jäivät sisälle, kuin myös puhelin?

Kotona asumisen tukeminen on kaunis ja helposti hyväksyttävä ajatus, mutta hoitajia ei riitä nyt eikä tulevaisuudessakaan tähän. Vanhusten kodit voivat myös olla huonosti sopivia huonokuntoisten ihmisten asumiseen.

Hoitajapulaan ratkaisun hakemisessa pidän tärkeänä yhteiskunnan tukemien erilaisten asumispalvelujen järjestämistä niin, että ikäihmiset saisivat tarpeisiinsa parhaiten vastaavat palvelut ja hoidon. Hoivakoti, eli tehostettu palveluasuminen, voi olla jopa houkuttelevampi työpaikka. Kotipalvelussa hoitaja on yksin, ja hänellä on liian monta ikäihmistä autettavana. Hoivakodissa on selkeämpi työyhteisö, jossa auttavat kädet ovat lähempänä.

Myös omaiset voivat olla varmempia, että isä tai äiti on turvassa useiden ammattilaisten hoivassa ympäri vuorokauden. On myös tehty laskelmia, että mitä useampi kotikäynti, ja usein eri palveluntuottajilta, sitä kalliimmaksi kotihoito yhteiskunnalle tulee.

Jo nuorena haaveilemani “vaihtoehtovanhainkoti” tuntuu entistäkin ajankohtaisemmalta. Kalliiden senioritalojen ja omistusasuntojen vaihtoehdoksi toivon kerrostaloa, jossa asutaan vuokralla esimerkiksi omien ystävien, harrastuspiirin jäsenten tai entisten kollegojen kanssa.

Vaihtoehtovanhainkotiin muutetaan, kun siltä tuntuu, ja omaa aktiivisuutta pidetään yllä yhteisellä toiminnalla. Jokaisella on oma reilun kokoinen yksiö, jonka oven saa kiinni. Alakerrassa on yhteiskeittiö, jossa voi tehdä porukalla ruokaa tai jonne tilataan annokset yhteistilauksella. Porukalla lauletaan karaokea, tanssitaan tai tehdään nojatuolimatkoja kutsuvieraiden johdolla. Hoitajat ovat lähellä ja lääkäriin pääsee heti, kun tarve ilmaantuu.

Hetkinen, ainakin nettisivujen perusteella Tampereella on jo useita tehostetun palveluasumisen yksiköitä ja ryhmäkoteja, joissa tällaista palvelua luvataan. Useimmat niistä ovat ostopalveluyksiköitä eli kaupunki ostaa näitä palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Yritysten tehtävänä on kuitenkin tuottaa voittoa osakkailleen, siksi julkisia palveluita tulee lisätä. Rahallahan saa ja on aina saanut. Mielestäni laadukkaiden hoivapalveluiden tulee olla kaikkien saatavilla varallisuuteen katsomatta. Aluevaaleissa päätetään näistä asioista.

Leena Sulkanen-Rodriguez

Aluevaaliehdokas (vas.), Tampere