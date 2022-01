Jos terveyskeskuksiin ei saada lisää lääkäreitä, sote-uudistus jää torsoksi

Työterveys yleensä toimii, koska siihen laitetaan rahaa. Julkiseen perusterveydenhoitoon pitää saada pikaisesti lisää resursseja, jotta työkuorma kevenee ja jonot lyhenevät.

Perusterveydenhuollon ongelmiin kuuluvat lääkäreiden vaihtuvuus ja hidas hoitoon pääsy. Aluevaalien alla paikallislehdissä on ehdotettu ratkaisuksi eurooppalaista perhelääkärimallia. Yleislääkäreistä tehtäisiin yrittäjiä. Sitten heitä kutsuttaisiin perhelääkäreiksi.

Esimerkkiä otettaisiin muun muassa Hollannista, Saksasta ja Tanskasta. Ikään kuin näissä varsin erilaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä muotoutunut malli olisi suoraviivaisesti siirrettävissä Suomeen, ja sitten vielä ratkaisisi ongelmamme.

Suomessa terveyskeskuslääkärin työnkuva on poikkeuksellisen laaja ja sisältää tehtäviä, jotka edellä mainituissa maissa kuuluvat muille erikoisaloille. Esimerkiksi Saksan tai Tanskan järjestelmien kaltaisella hoidon porrastuksella perhelääkärimme voisivat aloittaa työnsä ohjaamalla suuren osan potilaistaan muille erikoisaloille. Se tarkoittaisi lähetetulvaa erikoissairaanhoitoon. Olisiko Tays valmis tällaiseen?

On huomioitava, että kaikissa näissä maissa terveydenhuoltoon on pitkäaikaisesti käytetty suurempi osuus bruttokansantuotteesta kuin Suomessa. Hollannissa terveysvakuutus on kaikille pakollinen, ja kattavampia palveluita saa ostamalla kalliimman vakuutuksen.

Kunnallinen terveydenhuolto tarjoaa palveluita, joita on mahdollista järjestää kuntapäättäjien määrittämällä riittämättömällä ja jopa kutistuvalla budjetilla. Tuleva hoitotakuu huomioiden maamme terveyskeskuksissa on tarve jopa tuhannelle lääkärille lisää.

Tämä kuvastaa, kuinka valtavalla lääkärivajeella työtä on tehty. Useassa kunnassa lääkäreiden virkapohja on säästöjen vuoksi niin pieni, että työmäärä on liiallinen jopa täydellä miehityksellä.

Hoitosuhde ei voi olla pitkäaikainen, jos lääkärit kuormittuessaan jättävät terveyskeskukset. Virkapohjan kasvattaminen lyhentäisi hoitojonoja ja keventäisi työkuormaa pienentämällä lääkärin vastuulla olevaa väestöpohjaa. Näin lääkärit saataisiin pysymään työssään, joka on edellytys hoidon jatkuvuudelle.

Periaatteessa monet erilaiset mallit voivat toimia. Tärkeä yhteinen nimittäjä kaikille niille malleille, jotka ovat kokeiluissa toimineet, on ollut riittävä rahoitus tehtävien hoitamiseksi. Työterveys yleensä toimii, koska siihen laitetaan rahaa.

Voitaisiinko uusilla malleilla kikkailun sijaan tunnustaa ongelmien syyt ja puuttua niihin? Tiedämme, että toimiva perusterveydenhuolto säästää rahaa verrattuna siihen, että samoja asioita hoidettaisiin erikoissairaanhoidossa. Nyt pitkäaikainen trendi on ollut ohjata perustasolle lisää vastuita ja tehtäviä ilman, että resursseja on lisätty.

Olli Nevalainen

Terveyskeskuslääkäri, Tampere