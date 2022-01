Ei ole yhdentekevää, miten sote-uudistus toteutetaan – Näillä perusteilla aion valita, ketä äänestän

Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää vuosittain noin kaksi miljardia euroja verorahaa. Monet meistä tarvitsevat useita alueen palveluista.

Eduskunta päätti sote-uudistuksesta vihdoin tällä Marinin hallituskaudella. Sotea on yritetty viedä läpi eri muodoissaan toistakymmentä vuotta eri pääministerien aikana. Valmisteluun ovat kaikki eduskuntapuolueet tänä aika osallistuneet painopisteiden muuttuessa kulloisenkin hallituspohjan mukaan.

Sipilän hallitus pyrki viemään omaa sote-malliaan läpi, mutta se törmäsi useista kulmistaan perustuslakivaliokunnan oven karmeihin, ja lopulta johti Sipilän omaan ratkaisuun kaataa hallituksensa. Marinin hallituksen sote-malli on perustuslain mukainen, joten tämä historiallinen uudistus tuli eduskunnassa hyväksytyksi.

Tämä tarkoitti käytännössä 21 hyvinvointialueen perustamista, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Helsingin kaupunki vastaa omalla alueellaan näistä.

Hyvinvointialueille valitaan vaaleilla valtuustot, jotka ohjaavat toimintaa ja resursseja. Hyvinvointivaalit ovat jo ovella, ja jokaisen olisi nyt tärkeää käydä antamassa oman äänensä ehdokkaalle, jonka katsoo sopivaksi aluevaltuuston vastuulliseen tehtävään. Nämä vaalit eivät ole mediaseksikkäimmät, mutta esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialueella, joka on suurin yli 500 000 asukkaan alue, käytetään sote-sektorilla veroeurojamme vuosittain noin kaksi miljardia. On siis meidän kaikkien etu, että päättämässä on henkilöitä, jotka vastuullisesti sitoutuvat perehtymään asioihin ja ymmärtävät varojen kustannustehokkaan käytön.

Kustannustehokkuuden arvioinnissa valtuustoilla ja johtavilla viranhaltijoilla on iso vastuu huolehtia ennen kaikkea siitä, että palvelut ovat laadukkaat ja ne ovat tarpeen mukaan saatavilla. Perusterveydenhuolto terveysasemilla, erikoissairaanhoito sairaalassa, ensihoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiyspalvelut ja lastenneuvolat, oppilashuolto, lastensuojelu sekä vammaispalvelut ja ikääntyneiden palvelut ovat meille kaikille tuttuja. Monet meistä ovat useampaakin näistä arjessaan tarvinneet. Ei ole siis yhdentekevää, miten saamme tämän uudistuksen toteutettua. Siihen tarvitaan myös yhteistyöhön kykeneviä päättäjiä.

Itse aion äänestää ehdokasta, joka allekirjoittaa seuraavat tavoitteet:

Palveluiden saatavuus paranee eivätkä asiakasmaksut nouse. Pidemmällä aikavälillä perusterveydenhuollon maksuja lasketaan tai ne poistetaan.

Hoitoon pääsy turvataan hoitotakuulla, joka kattaa perusterveydenhuollon sekä mielenterveyspalvelut.

Henkilöstön hyvinvointia parannetaan työoloja ja johtamista kehittämällä. Palkkauksella parannetaan alan veto- ja pitovoimaa.

Hyvä vanhustenhoiva taataan osaavalla ja riittävällä henkilöstömitoituksella niin hoivayksiköissä kuin kotihoidossa.

Lasten ja nuorten palveluita, kuten neuvola, oppilashuolto ja lastensuojelu, resursoidaan riittävästi.

Palveluiden laatua mitataan ja teknologian käyttöönottoa edistetään niin, että laatu ja esteettömyys paranevat sekä tuottavuus nousee.

Tässä on hyviä tavoitteita koko maahan. Vaalikamppailussa esiintyy taas kaiken vastustamista ja halpoja sloganeita, kuten ”sote haisee vanhalta valtapuolueelta” tai ”hillotolppa ei hoida”. Usko tai älä, mutta nuo riittävät äänestyspäätökseen monille. Useimmat haluavat tämän jokaisen arkeen vaikuttavan uudistuksen onnistuvan.

Hyödynnä oikeutesi ja äänestä onnistumisen puolesta.

Marko Asell

Kansanedustaja