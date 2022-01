Ravintoloihin on turha suhtautua halveksuen – Monelle yksinäiselle ne ovat ainoa henkireikä

Ravintola-alan ihmisten ja heidän asiakkaidensa pärjäämisestä on nyt kova huoli.

Olen usein kuullut sanottavan, kuinka turhia ravintolat ovat; suljetaan ne kaikki, niin korona loppuu. Voi, kun ei se mene niin. Kaupassa tullaan niin liki, että pyörätuolilla ei pakoon pääse. Entä jos sulkisimme kaiken?

Ravintola on muutakin kuin kännipaikka. Yksinäisyys on yleistynyt. Ihmiset asuvat yksin pikkukopperoissa, joihin ei voi kutsua kavereita. Hämpinkulmalla eivät aikuiset talvipakkasella viitsi jäädä turinoimaan. Kahvilat ovat hyvin ahtaita, ja tunne on aina sama: hotkaise kahvisi äkkiä, että seuraava pääsee.

Pubit ja ravintolat ovat todellakin aikuisten kohtaamispaikkoja, yksinäisyyden hälventäjiä. Karaoke on suosiossa, ja ihan kiva on joskus käydä kuuntelemassa. Kännisiä ja hurjaa menoa en ole tavannut.

Nyt nämä tapaamispaikat ovat pulassa, samoin heidän työntekijänsä. Niin paljon kuin tämäkin ammattikunta saa kuraa niskaan ja halveksuntaa ammattiaan kohtaan, niin miettikääpä nyt, mitä kaikkea hyvää heissä ja heidän alassaan on.

Ravintolat ovat sosiaalisesti tärkeitä erittäin monille, ainoa paikka missä tavata ihmisiä, ainoa paikka, jossa työntekijät kiireiltään kerkiävät kuuntelemaan, sanomaan lohdun sanan. Ehkä ravintolan työntekijä on ainoa, jolle puhua.

On helppo samaistua kampaajana, kun on kuunnellut monet murheet, ilojakin tietysti, mutta ollut monelle se kuuntelija, henkireikä.

Linnoittaudun koko pitkäksi talveksi kotiini. Pääni kestää sen, kun on pakko. Pyörätuolilla ei tuolla ulkona palhon liikuta. Asenne ratkaisee, sanoo rakas tyttäreni.

Kaikki eivät ole näin paksupäisiä, että kestävät yksinäisyyden, jos ei ole edes sukua, jonka kanssa puhelimessa jutella.

Olen oikeasti huolissani ravintola-alan ihmisistä ja heidän asiakkaistaan. Pyydänkin, että ihmiset lakkaisivat tuomitsemasta ja halveksimasta mitään ammattikuntaa. Kaikki ovat tärkeitä ja tarpeellisia.

Eila Lamminen

Tampere