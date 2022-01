Maakuntavero olisi toimiva ratkaisu hyvinvointialueiden rahoitukseen

Tärkeintä on turvata koko Pirkanmaan hyvinvointialueen rahoitus eikä kinastella, miten resurssit täällä jaetaan.

Tulevien maakuntavaalien yhteydessä tulisi menopuolen kohteiden ohella puhua tulopuolen varmistamisesta. Samalla kun hyvinvointipalveluiden menopaineet tulevat olemaan vastaisuudessakin suuret, on tulopuoli yhtä lailla tärkeää.

Niin kauan kuin maakuntaveroa ei ole, olemme valtion rahoituksen armoilla. Niin demokratian kuin päätöksenteon vastuunkannonkin osalta maakuntavero olisi tärkeä saada toteutettua, mutta toistaiseksi meidän tulee sopeutua tilanteeseen, jossa päätökset rahoituksesta tehdään muualla.

Tietenkin on toivottavaa, että rahoituksen taso perustuu tasapuolisiin mittareihin – tähän uudistuksessa on pyritty. Samaan aikaan on todennäköistä, että rahanjaossa pärjäävät jatkossakin ne alueet, jotka osaavat omia haasteitaan tuoda esiin. Kun katsoo esimerkiksi sitä, miten muutosrahoitusta jaettiin, on Pirkanmaalla syytä tyytymättömyyteen.

Peli ei ole menetetty. Olipa aluevaltuuston kokoonpano mikä tahansa, kannattaa koko Pirkanmaan edunvalvontaan panostaa. Tämä edellyttää päättäjiä, jotka sitoutuvat yhteiseen viestiin ja haluavat viedä sitä tehokkaasti eteenpäin – niin kokemuksensa kuin verkostojensa avulla.

Yhteisellä edunvalvonnalla, joka perustuu todellisiin tarpeisiin, on myös hyötynsä palveluiden järjestämisessä. Jos rahoitus pystytään turvaamaan, on mahdollista turvata myös Pirkanmaalle kriittisimmässä tilassa olevia palveluita, kuten lastensuojelua tai nuorten mielenterveyspalveluita.

Edunvalvonta on projektina mielekkäämpi kuin kinastelu siitä, minne päin Pirkanmaata niukat resurssit laitetaan tai siitä, mistä palveluista säästetään. Edellä mainituista keskusteluista emme tietenkään pääse eroon, mutta yhdistäviä asioita on lopulta enemmän kuin erottavia.

Niin kauan kuin tulevan hyvinvointialueen julkinen rahoitus päätetään muualla kuin Pirkanmaalla, tulee viestimme olla yhtenäinen. Se ei tarkoita, että kaikkien mahdollisten rahojen tulisi tulla Pirkanmaalle, mutta siitä kannattaa pitää kiinni, että mekin tarvitsemme oikeudenmukaisen osuutemme.

Jaakko Stenhäll

Kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas (vihr.), Tampere