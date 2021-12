Tampereen Tohlopista häviää katu, jolle on runsaasti käyttöä – Uusi asemakaava jyrää alueen virkistysarvot

Kerrostalojen rakentaminen uhkaa Tohloppi-järven virkistyskäyttöä, vaikka rantakaistale onkin tulossa ”yleiseen virkistyskäyttöön”.

Tohloppi-järvelle on talvisin aurattu luistinrata, jonka suosio on oman kokemukseni perusteella nousujohteinen. Rataa on viime vuoteen verrattuna selvästi levennetty, ja radan varrella harjoitetaan pientä kahvilatoimintaa sekä välinevuokrausta.

Järven eteläistä rantaa pitkin kulkee Tohlopinranta-niminen katu, joka mahdollistaa autolla tai bussilla saapuessa helpoimman ja nopeimman pääsyn radalle. Valittavasti alueelle on suunniteltu merkittäviä muutoksia tulevien vuosien aikana.

Päällimmäisenä muutoksena on se, että kyseinen katu lakkaa olemasta. Epilän ja Tohlopinrannan uuteen asemakaavaan liittyviä suunnitelmia käsiteltiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 22. joulukuuta.

Uusi asemakaava on hyvä esimerkki siitä, mikä on vikana Tampereen kaupungin täydennysrakentamisessa 2000-luvulla yleensäkin: kerrostalot leviävät jokaiselle mahdolliselle tontille. Rantoja täytetään asuinkäyttöön, vaikka tekosaaria rakentamalla. Alueiden virkistyskäyttö vähenee.

Tohlopin osalta voi tuntua nipottamiselta, että kaiken muun ohessa jääradalle pääsy talvisin hankaloituu. Yhtä hyvin voidaan kuitenkin miettiä, miksi kerrostaloja ei voida sijoittaa nykyiselle tehdasalueelle radan viereen, kun siihen lähijunaseisaketta varta vasten pohditaan.

Tampereen asemakaavoitusta vaivaa sama vika kuin pääkaupunkiseudulla. Vikaa voi kuvata sanalla läjiytyminen. Tarkoitan tällä kehitystä, jossa maakuntakeskuksen asemakaava-alue ulottuu kerrostalojen osalta lähimpien kuntien keskuksiin asti yhtenäisenä betonikompleksina.

Helsingissä näin on käynyt Keskuspuiston ja muiden virkistysalueiden kustannuksella. Tampereella ei ole keskuspuistoa, mutta sama analogia toiminee tarkasteltaessa esimerkiksi Haukiluoman alueen kehitystä. Siellä merkittävä osa viheralueista on hakattu viimeisen 15 vuoden aikana talojen tieltä. Edes läheinen puutarha-alue ei tule säästymään betonin valamiselta.

Kaupunkien vetovoimaisuuskyselyjen perusteella tulijoita piisaa tänne vuositasolla tuhansittain. Tampereen kaupungin onkin tehostettava alueiden käyttöä rakentamisessa ja alettava heti säästää viheralueita.

Sen sijaan, että jokainen neliösentti Tampereelta Nokian ja Kangasalan keskustaan asti on tulevaisuudessa yhtä asuinrakennusaluetta, saisi kaupungin keskustaan rakentaa enemmän tornitaloja. Tässä Tampere onkin viime vuosina kunnostautunut.

Tohlopinrannan suunnitelmissa kadulta vapautuva ranta-alue on tulossa ”yleiseen virkistyskäyttöön”. Käytännössä se tarkoittaa 700 asukaan etupihaa. Mielestäni täysin käyttökelpoinen katu pysyköön paikallaan. Kaupunki voi yleistä virkistyskäyttöä varten tarvittaessa osoittaa koko alueen puistoksi, jos taloja ei mitenkään voida rakentaa nykyisen tien ja radan väliin.

Santtu Kivioja

Lakimies, Tampere