Pirkanmaan Jätehuolto maksoi viime vuonna muhkeat osingot – Vakuuttaa ettei rahoja ole kerätty jätemaksuista

Jätehuollosta laskutetaan asukkailta vain kulujen verran, sanoo liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissinen Pirkanmaan Jätehuollosta.

Kuten Matti Kerppola kirjoitti (AL 27.12.) jätehuolto on julkisoikeudellinen palvelu, joka tuotetaan omakustannusperiaatteella. Näin toimitaan myös Pirkanmaan Jätehuollon alueella. Totta on myös se, että yhtiömme on jakanut kolmena viime vuotena osinkoa 17 omistajakunnalleen.

Osinkoa ei kuitenkaan ole jaettu kuntalaisten maksamien jätemaksujen tuotosta, sillä se ei ole jätelain mukaan mahdollista. Asukkaiden jätehuolto on tuotettu ja tuotetaan jatkossakin omakustannusperiaatteella. Yhtiömme pystyy kuitenkin hyödyntämään olemassa olevia jätteenkäsittelypalveluja myös muihin kuin lakisääteisen jätehuollon tehtäviin. Näistä palveluista kertynyttä tuottoa on jaettu osinkona omistajakunnille.

Lisäksi on hyvä huomioida, että valtakunnallisissa vertailuissa Pirkanmaan Jätehuollon tyhjennyshinnat ovat maan edullisimmat. Tämän mahdollistaa tehokas logistiikka ja jätteenkäsittely, 17 kunnan yhteistyö sekä lähes puolen miljoonan asukkaan kodeissa tekemä lajittelu. Muovinkeräyksen hinta nousee seitsemässä kunnassa ensi vuonna yhden astiaryhmän osalta (770 litran astiat ja sitä pienemmät), mutta esimerkiksi syväsäiliöiden muovinkeräyshinnat pysyivät ennallaan.

Omakustannusperiaatteen mukaisesti yhtiömme laskee asiakashinnat vuosittain alue- ja astiakohtaisesti, ja hinnoittelussa huomioidaan kuljetus- ja käsittelykustannukset sellaisenaan. Kuljetusurakat vaihtuvat toisinaan alue- ja astiatyypeittäin, mistä seuraa, että jollain tietyllä tyhjennystavalla hintamuutokset saattavat poiketa muista tyhjennystavoista.

Miten hinnoittelussa huomioitaisiin jatkossa paremmin myös taloudelliset kannustimet lajitteluun? Tätä kehitystyötä teemme yhdessä tutkijoiden, viranomaisten ja päättäjien kanssa. Pyrimme aktiivisesti löytämään ratkaisuja, joissa jätelain etusijajärjestyksen toteuttaminen toisi myös nykyistä selkeämpiä kannustimia kuntalaisille.

Kokonaisuudessa pitää huomioida talouden lisäksi myös ne ympäristö- ja tulevaisuushyödyt, joihin kiertotaloudella ja jätelain etusijajärjestyksellä pyritään.

Jarkko Nissinen

Liiketoiminta- ja talousjohtaja Pirkanmaan Jätehuolto Oy