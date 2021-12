Tampereen kaupunki sakottaa ilman järkevää syytä Tohlopille pysäköiviä – Haluaa opettaa autoilijoita tavoille

Epilänkadulla sai ennen pysäköidä osittain jalkakäytävälle, nyt ei enää saa, vaikka ihan hyvin voisi, kirjoittaa Marko Konttinen, joka sai sakon väärästä pysäköinnistä monen muun tavoin.

Tohlopin retkiluisteluradalla käy ilahduttavan paljon väkeä. Talviliikunta ja ulkoilu ovat siellä parhaassa muodossa, mutta useille tavoittamattomissa muuten kuin omalla autolla.

Tampereen kaupunki opetti aiempina talvina autolla liikkuvat pysäköimään Epilänkadulla osittain jalkakäytävälle, jotta liikenne kyseistä katua pitkin pääsee kulkemaan. Tästä pysäköintimallista oli liikennemerkkejä selkeästi ymmärrettävine lisäkilpineen tien varressa riittävästi, jotta autoilijat todella ymmärsivät toimia näin.

Nyt kaupunki näyttää muuttaneen mieltään ja pysäköinti pitää tapahtua kokonaan ajoradalla. Miten tämä sitten ilmaistaan autoilijoille?

Ajoradalla tapahtuvalle pysäköinnille ei ole lisäkilpeä eikä siitä tarvitse edes osoittaa merkillä – Pysäköinti on sallittua silloin, kun se ei ole kiellettyä. Nyt kun pysäköintitapa on muuttunut osittain jalkakäytävällä tapahtuvasta ajoradalla tapahtuvaksi, asia ilmaistaan autoilijoille siis niin, että kaikki merkit on viety pois.

Jos lähestyy paikkaa Epilän suunnasta Pispalan valtatieltä ja löytää vapaan paikan luisteluradan vuokraamon kohdalta, voi tehdä u-käännöksen tai pysäköidä uuden lain sallimana jopa ajoradan vasemmalle puolelle. Silloin pitää muistaa käydä parin sadan metrin päässä Soraharjunkadun risteyksessä katsomassa merkit, joita siis siellä ei ole.

Kävin itse Tohlopilla sunnuntaina 19. joulukuuta. Kaikki paikalla olleet autot oli pysäköity osittain jalkakäytävälle. Jatkoin samaa mallia löydettyäni vapaan aukon jonosta.

Jalkakäytävä jäi edelleen käyttökelpoiseksi, ja autojen ohi meni ihan sujuvasti perheitä rattaiden ja pulkkien kanssa. Pariskunnatkin pystyivät kulkemaan käsi kädessä rinnakkain.

Ajoradalla oli erinomaisesti tilaa, vaikka bussit kohtaisivat. Ei käynyt edes mielessä, että tekisin väärin ottaessani mallia muilta. En tietenkään voi luottaa siihen, että muu väestönosa käyttäytyy lainkuuliaisesti, vaan vastuu omasta toiminnastani on itselläni.

Koska sääntö on kuitenkin sääntö, pysäköintivirhemaksuhan siitä oli määrättävä. Keinovalikoimassa ei näköjään ollut valistuksellista välinettä kertoa autoilijoille, että valittu pysäköintimalli on väärin. Olen siis pysäköintivirhemaksuni ansainnut, kuten kaikki muutkin sitä ensimmäistä väärin tehnyttä apinoineet.

En kiistä virhettäni. Koska kaupunki kuitenkin kerää pysäköintivirhemaksuja paikasta, jossa pysäköinti ei haittaa merkittävästi ajoneuvo- tai kevyttä liikennettä, ehdotan, että kaupunki korvamerkitsee kerätyt varat Tohlopin radan toiminnan tukemiseen tai muulla tavalla tukee luonnossa tapahtuvaa ulkoliikuntaa. Siinä tapauksessa ei ketuta yhtään niin paljoa tämä autoilijoiden opetetustapa.

Marko Konttinen

Julkujärvi