Järjestöjen rooli on turvattava hyvinvointialueilla ja kunnissa – tarvitaan järjestökoodinaattori

Järjestöjen avustusten ja kumppanuuksien jatkumisesta ilman katkoksia on sovittava hyvinvointialue- ja kuntastrategioissa.

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestöt toteuttavat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tuottavat ihmislähtöisiä palveluita ja edistävät ihmisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja luottamusta.

Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu jatkossa sekä hyvinvointialueiden että kuntien tehtäviin. Ne eivät selviä kuitenkaan tehtävästään yksin vaan tarvitsevat kumppanuutta kansalaisjärjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki edellyttää yhteistyötä järjestöjen kanssa ja sitä, että hyvinvointialueet ja kunnat tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä. Miten yhteistyö ja kumppanuus rakentuvat käytännössä?

Hyvinvointialueen strategiassa on yhteisesti linjattava, miten järjestöjen tarjoama tuki, neuvonta ja ehkäisevä toiminta linkitetään osaksi hyvinvointialueen toimintoja.

Strategioihin on myös kirjattava linjaukset siitä, miten hyvinvointialue tukee ja avustaa järjestöjen toimintaa. Avustusten lisäksi on tärkeää, että järjestöt voivat käyttää hyvinvointialueiden ja kuntien tiloja toimintansa toteuttamiseen.

Järjestöt on otettava aidosti mukaan strategioiden valmisteluun hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueille on myös nimettävä järjestökoordinaattori, joka vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Alueilla on oltava rakenteet vuosittaisille neuvotteluille, jotka käydään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

Yhdessä toimien ja kumppanuutta vahvistaen tuemme ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja luottamusta sekä ehkäisemme ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä.

Eeva Laine

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:n toiminnanjohtaja

Päivi Meduri

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry:n vt. toiminnanjohtaja