Diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on panostettava Pirkanmaalla, kirjoittaa aluevaaliehdokas Jaakko Hyytinen.

Diabetesliiton tilastoja lukiessa vakuuttuu, että diabetes on kansantauti Suomessa. Kansanterveyden ja kansantalouden vuoksi 2 tyypin diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja tyyppiä 1 tai 2 sairastavien hyvään hoitoon on panostettava entistä tarmokkaammin.

Suomessa nuoruustyypin eli tyypin 1 diabeetikoita on noin 53 000, joista noin 7 000 on alle 20-vuotiaita. Tyypin 2 diabeetikoita on noin 400 000, ja lisäksi vielä arvellaan, että noin 50 000 – 100 000 suomalaista sairastaa sitä tietämättään. Raskausdiabetesta todetaan noin 10 000 vuodessa.

Pirkanmaalla tilastot kertovat seuraava: tyypin 1 diabeetikoita on 5 168 ja tyypin 2 diabeetikoita on 39 161. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tyypin 1 diabetesta sairastavien määrä on kasvanut 22 prosenttia ja tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä on kasvanut 76 prosenttia alueella. Mikäli diabetes lisääntyy samaan tahtiin maakunnassa, on diabeetikoita vuonna 2030 jo 74 000, joista 23 600 on täyttänyt 70 vuotta.

Lue lisää: Raskausajan diabetes yleistyy voimakkaasti, ja se on riski sekä äidille että lapselle – Nyt odottajien sokeritasoja seurataan sovelluksella

Diabeteksen hyvä hoito ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ovat sekä kansanterveyden että kansantalouden kannalta avaintekijöitä. Diabetes ei ole itsessään kallis sairaus, mutta huonosti hoidettuna se on. Valtaosa diabetekseen liittyvistä kustannuksista tulee lisäsairauksien hoidosta. Lisäsairaudet ovat estettävissä, ja niiden aiheuttamat kulut säästettävissä hyvällä hoidolla!

Tyypin 1 diabeteksen hoito maksaa 175,4 miljoonaa euroa vuodessa, jos hoito toteutuu hyvin. Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet voivat nostaa kustannuksia 120,4 miljoonalla eurolla vuodessa. Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannukset ilman lisäsairauksia ovat 1 214,4 miljoonaa euroa. Tyypin 2 diabeteksen lisäsairauksien kustannuslisäys on jopa 1 613,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Jos tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä tehostettaisiin elintapaohjausta ja lihavuuden hoitoa lisäämällä, puolet vuosittaisista tyypin 2 diabetesdiagnooseista siirtyisi vuodella eteenpäin. Niin säästyisi 26 miljoonaa euroa vuodessa.

Diabetesta sairastavien määrä kuitenkin kasvaa tällä hetkellä. Sairauden hoidossa on suuria alueellisia eroja Pirkanmaalla. Hoito ei toteudu yhdenvertaisesti, eivätkä hoitotulokset vastaa sitä, mitä niiden nykyaikaisella hoidolla, lääkityksellä ja teknologian suomilla mahdollisuuksilla pitäisi olla.

Pirkanmaan hyvinvointialueella onkin syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn; liikunta- ja ravitsemusneuvontaan, joka lisää ihmisten elämänlaatua ja tuo säästöjä.

Vaativa diabeteshoito olisi keskitettävä osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin. Tyypin 1 diabeteksen ja vaativa tyypin 2 diabeteksen hoito tuleekin keskittää moniammatillisiin, diabeteksen hoitoon erikoistuneisiin keskuksiin ja verkostoihin.

Riittämätön diabeteksen hoito altistaa sydän- ja verisuonisairauksille, masennukselle sekä vakaville lisäsairauksille silmissä ja munuaisissa.

Pirkanmaalla olisikin turvattava oikea-aikainen hoito kaikille ja palvelut olisi tuotava lähelle ihmisten arkea. Käytännössä se tarkoittaa palveluneuvontaa ja toimivia etäpalveluja. Maksuttomia palveluja olisi lisättävä sekä maksuja kohtuullistettava. Näin sairastuneet saisivat oikea-aikaisen ja yhdenvertaisen avun.

Diabetesta sairastava tarvitsee asiantuntevaa ja yksilöllisen tilanteensa huomioivaa ohjausta sairautensa elintapa- ja lääkehoitoon sekä nykyaikaisia hoitovälineitä omahoitonsa toteuttamiseen. Omahoidon onnistuminen on asiantuntevan hoidon ohella avainasemassa hyvien hoitotulosten saavuttamisessa. Osaavan diabeteshoitajan ja lääkärin tuella sekä yhdessä laaditun hoitosuunnitelman avulla diabetesta sairastava jaksaa hoitaa itseään joka päivä. Hoitotarvikkeilla luodaan edellytykset hyvälle omahoidolle. Jokaisen diabeetikon tulisi saada hoitotarvikkeet yksilöllisen tarpeensa mukaan. Hyvä perushoito ja jaksaminen omahoidossa tuovat merkittäviä säästöjä, ja samalla vältytään kalliilta lisäsairauksilta.

Diabetesjärjestöjen avustukset ja kumppanuudet on edelleen turvattava, ja järjestöjen käytössä olevien tilojen on pysyttävä järjestöjen käytössä. Järjestöt on otettava aidosti mukaan strategioiden valmisteluun Pirkanmaan hyvinvointialueilla. Alueilla on myös oltava rakenteet vuosittaisille neuvotteluille, jotka käydään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Järjestöjen tuki ja palvelut on otettava sosiaali- ja terveyspalvelujen rinnalle.

Jaakko Hyytinen

1-tyypin diabeetikko, Tampereen Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja, aluevaaliehdokas (Liike Nyt), Kangasala