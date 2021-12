Kaikilla jouluun ei sisälly ihania yllätyksiä ja runsasta joulupöytää, kirjoittaa aluevaaliehdokas Tarja Räihä.

Tuleeko joulu kultainen?

Joululaatikoita, joulukuusen alle kootut paketit ja sauna aattoiltana. Iloisia lauluja, lasten leikkejä ja halauksia pitkästä aikaa. Töitä vuorokauden ympäri, huonoa omatuntoa ja kiireinen puhelu lapselle ruokatauolla. Jatkuva väsymys, yksinäistä television katselua ja jääkaapin valo. Joulun rauhaa ja rauhattomuutta. Yhdessäoloa turvassa ja turvattomuudessa.

Joulu tulla jolkottaa ja jälleen yksi vuosi on kääntymässä vaihteeseensa. Olen tänä vuonna pohtinut niin omissa töissäni, harrastuksissani kuin muutenkin kohtaamieni ihmisten hyvinvointiin ja pahoinvointiin liittyviä asioita entistä enemmän. Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden haasteet ovat saaneet itseni pysähtymään.

Aikuisten läsnäoloa ja kuuntelevaa korvaa on kaivannut moni lapsi ja nuori haastavina aikoina. Kunpa me aikuiset jaksaisimme olla olkapäitä, joihin nojata tarpeen mukaan. Näitä korvia ja olkapäitä pitäisi olla arjen keskellä ja hädän hetkellä; ajoissa saatua ammattiapua.

Tuossa kirjoitelmani alussa laitoin ylös ajatuksiani erilaisista jouluista. Se on muistettava, että kaikilla jouluun ei sisälly ihania yllätyksiä ja runsasta joulupöytää. Perheissä joulun pyhät voivat olla kuormittavia ja haavoittavia. Olisiko mielessäsi jokin pieni teko, jolla läheistä voisi auttaa joulun ahdistuksessa? Meillä jokaisella on mahdollisuus kysäistä: "Miten sulla menee, miten voit?" Ja sitten kuunnella. Lisäksi keskusteluapua on saatavilla esimerkiksi paikallisten ja valtakunnallisten kriisipuhelinten kautta joulunakin.

Olisikohan hyvinvointialue ihmismielen rauhan valtakunta? Eipä sinne matka enää kovin kauan kestä.

Tarja Kallio

sosionomi perheiden parissa, aluevaaliehdokas (sd.), Tampere