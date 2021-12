Tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule) ovat riesanamme olleet jo pitkään. Siitäkin huolimatta, että liikkuminen ja istuminen on viimeisen 20 vuoden aikana muuttunut rajusti, tule-vaivoista kärsii silti lähes jokainen ihminen jossain vaiheessa elämäänsä.

Uskallan sanoa, että suurin osa tule-vaivoista on itseaiheutettuja. Toiminnalliseen vaivaan on myös – uskallan sanoa –melko helposti toteutettava toiminnallinen lääke. Nimittäin liikkuminen tai liikkumisen tavan muuttaminen. Oletkin varmasti kuullut sanonnan, liike on lääke. Näin on ollut aina, näin on nytkin. Suurin ero on ehkä muuttunut kohderyhmässä. Nyt lääkärit kauhistelee jo 2-vuotiaiden tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Kiitos juuri julkaistujen nuorille tehtyjen mittausten mukaan Suomessa kasvaa heikkoja ja huonossa kunnossa olevia nuoria. Kestävyyskunto on romahtanut, ja lihasvoimaa ei ole.

Tavallinen istuminen on sallittua, mutta ei siinä määrin, mitä suurin osa nuorista nyt tekee. Istuvat älypuhelin kourassa, istuvat pelikonsolien edessä, istuvat jopa hytillisessä mönkijässä matkalla lähikauppaan! Tavallisella istumisella viittaan esimerkiksi television katseluun, mitä on harrastettu iät ja ajat. Televisio-ohjelmalla on kuitenkin alku ja loppu, toisin kuin jatkuvaa stimulaatiota aiheuttava sovellus, tai nettipeli. Houkutus jäädä paikoilleen on liian suuri ja kulkuväline helpottaa ottamaan laiskan tavan päästä paikasta A paikkaan B.

Nuori tuskin osaa ajatella, että hän ei kykene työntekoon enää 30-vuotiaana, jos olosuhteet liikkumiselle nyt ovat olemattomat. Ei ole myöhästä aloittaa!

Tässäkin vetoan vanhempiin. Kannattaa kannustaa lasta ja nuorta liikkumaan. Älä edesauta hänen liikkumattomuuttaan hankkimalla älypuhelin ja myöhemmin mauto. Kantaaottavalla kirjoituksellani en nyt tarkoita perheitä, joissa mopoauto helpottaa nuoren kulkemista esimerkiksi harrastuksiin.

Marja-Liis Peebo

liikuntaneuvoja, Tampere