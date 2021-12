Rokottautumisen piti olla keino pitää yhteiskunta auki koronatilanteen pahentuessa. Nyt tilanne on pahentunut, ja väläytelläänkin passin poisvetämistä.

Alkuun mainittakoon, en ole koronadenialisti. Olen rokotemyönteinen. Ajatukset koronapassista luopumisesta ovat käsittämättömiä. Muun muassa tapahtuma- ja ravintola-alan kurittamisen aika on nyt ohi. Harrastustoiminnan rajoittamisen aika on ohi. Johonkin on se raja vedettävä.

Hallitus lupasi, että koronarokottautumalla on mahdollisuus elää normaalia elämää. Lupasi. Koronapassin piti olla se keino, jolla yhteiskuntaa pidetään auki koronatilanteen pahentuessa. Nyt kun se on pahentunut, väläytelläänkin passin pois vetämisellä. Tuo on kaksinaamaista. Rokotetut ovat kantaneet yhteiskuntavastuuta ja tässä on kiitos. Rokotekattavuutta pitäisi lisätä, miten tämä motivoi ihmisiä siihen? Koronapassista luopuminen romahduttaisi monen rokoteaikeet.

Omikron jyllää, lukuisten maiden ilmoittaman datan perusteella kyseinen muunnos vie sairaalahoitoon huomattavasti deltaa epätodennäköisemmin. Toki omikron on tarttuvampi, jonka takia absoluuttiset sairaalatapaukset voivat nousta.

Terveydenhuollon kantokykyä on turvattava. Sitä ei voi kuitenkaan tehdä enää yritysten ja rokotettujen kansalaisten kustannuksella. Korona on tullut hyväksi aikaa jäädäkseen, sen kanssa on opittava elämään. Rokotekattavuutta sen sijaan on ehdottomasti nostettava, vaikka kovin keinoin. Länsimaisessa sivistysvaltiossa vapauden rinnalla kulkee vastuu.

Marin, Kiuru ja muu hallitus. te olette antaneet lupauksia koronarokotuksiin kannustaessa ja koronapassia lanseeratessa. Nyt on aika pitää puheista kiinni.

Marinin tuoreet pohdinnat muun muassa ravintolarajoituksista ovat karuja. Moniko haluaa kuunnella sanansa syövää auktoriteettia, jonka mielestä ravintolaan voi mennä koronalle altistuneena, muttei ilmeisesti enää rokottautuneena..

Jesse Nieminen

Tampere