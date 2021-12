Tällä palstalla monet huolestuneet kertovat, etteivät pääse rokotuksiin, kun aikoja ei ole. Tähän todellisuuteen törmää päivittäin. Teemme parhaamme. Itse rokotan päivittäin yli 80 henkeä työvuoroni aikana, ennätys on 99 rokotusta kirjauksineen.

Olen itse eläkkeeltä rokottamassa koronaa vastaan. Olin jo loppukesällä mukana Ratinassa joukkorokotuksissa. Eläkeläiseltä sairaanhoitajalta edellytetään voimassa olevaa terveydenhuollon love-tentin suorittamista ja näyttöä osaamisesta. Kerrallaan tentti on voimassa 5 vuotta.

Nyt Krista Kiuru on esittänyt, että melkein kuka vaan voisi rokottaa. Ei se mene ihan niin. Vastuu rokotustilanteessa on pitkälti pistäjällä. On osattava toimia, jos reaktioita rokotuksesta tulee. Onneksi hyvin harvoin mitään reaktioita tulee.

Lisäksi moni pelkää tulla rokotukseen. Sanon Itse, ettei rokotusta tarvitse pelätä. Pistämme pienillä neuloilla ja taitavasti. Moni on sanonut minullekin: Joko sinä pistit, kun ei tuntunut mitään. Rohkaisen jokaista pelokastakin rokottautumaan.

Olin aluksi kahtena eläkepäivänä töissä rokottamassa, nyt olen kolmena ja joinain viikkoina neljänä päivänä. Kannustan muitakin eläköityneitä sairaanhoitajia hakeutumaan rokottajiksi. Nyt meitä tarvitaan talkoisiin pienellä palkalla.

Satu Sipilä

sairaanhoitaja / eläkeläinen, aluevaaliehdokas (kd.), Tampere