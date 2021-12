Koronasta kärsii tällä hetkellä varmasti ihan jokainen. Ei varmasti ole kenellekään ammattiryhmälle helppoa. Erityisesti media kuitenkin painottaa lääkäreiden ja hoitajien työtä. Onkohan unohdettu sairaaloiden muut ammattiryhmät, muun muassa tukipalvelut, kokonaan?

Sairaaloissa on muitakin ammattiryhmä kuin lääkärit ja hoitajat. Siellä on muun muassa lähetit, palveluneuvojat, vartijat, sosiaalityöntekijät, laitehuoltajat, kiinteistöhuoltajat, virastomestarit, varastotyöntekijät, sairaalahuoltajat sekä varmasti muita, keiden myös pitää huolehtia hygieniasta erityisesti koronan aikaan.

Ihmettelen, miksi muista ammattiryhmistä ei mainita mitään mediassa. Kyllä sairaalahuoltajienkin pitää huolehtia suojautumisesta kun menevät siivoamaan potilashuoneita tai jakavat ruokaa eristyksissä oleville potilaille, he ovat myös iso osa osastotyötä.

Sairaala ei pyöri ilman hoitohenkilökuntaa, mutta ei se pyöri ilman tukipalveluitakaan. Voisin kuvitella kuinka jätteen määrä on kasvanut/tuplaantunut kertakäyttöisten hoitotarvikkeiden myötä, joka varmasti vaikuttaa myös jätteenkuljetukseen kasvavassa määrin. Heidänkin työnsä on tasan yhtä tärkeää ja on iso kokonaisuus myös tätä koronaa.

Täältä ainakin iso kunnioitus erityisesti tukipalveluita kohtaan.

Minna Meriläinen

Ruovesi