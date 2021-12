Rahoitusta sai muun muassa Tampereella sijaitsevan Lastenkirjainstituutin Lukemo-hankke, kirjoittaa kansanedustaja Pia Viitanen.

Ensi vuoden budjetti on juuri hyväksytty eduskunnassa. Sitä käsiteltiin koko syksy valtiovarainvaliokunnassa, jonka jäsen olen. Toimin valiokunnan verojaoston puheenjohtajana, ja pöydällämme oli syksyn aikana monipuolinen ja runsaslukuinen joukko lakeja.

Perinteisten muun muassa tuloveroja käsittelevien budjettilakien lisäksi käsittelimme tänä syksynä useamman esityksen, joiden yhteinen nimittäjä oli verotuksen välttelymahdollisuuksien pilkkiminen. Nythän Suomelle koituu joka vuosi mittavia verotulojen menetyksiä, kun esimerkiksi suuret monikansalliset yritykset siirtävät voittojaan matalan verotuksen maihin erilaisia porsaanreikiä hyödyntämällä. Nyt tehtyjen toimien myötä suomalaiset saavat niitä verotuloja, jotka meille kuuluvat. Niiden avulla voimme esimerkiksi turvata palveluita lapsille ja ikäihmisille.

Olen myös valiokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsen. Jaostomme käsittelee koulutus-, kulttuuri- , liikunta- ja nuorisoasiat. Eduskunta tekee joka vuosi muutamia summiltaan pienehköjä, mutta merkitykseltään kohteilleen isoja, lisäyksiä budjettiin. Olen tyytyväinen jaostomme lisäyksistä ja niiden kohdennuksesta. Jo edellisenä vuonna otimme yhdeksi painopisteeksi lukutaidon parantamisen. Se on tarpeen, sillä valitettavasti esimerkiksi peruskouluikäisten oppilaiden lukutaito on heikentynyt, ja hyvä lukutaito on tärkeä avain kaiken muun oppimiseen. Siksi näihin ongelmiin on puututtava ajoissa.

Rahoitusta kohdistettiin taas moniin toimiin, muun muassa Tampereella sijaitsevan Lastenkirjainstituutin Lukemo-hankkeeseen.

Kirjastot ovat olleet aina tärkeitä sivistyksemme perusrakennuspalikoita. Niiden merkitys on iso jokaisen suomalaisen saavutettavana palveluna. Kuluvana vuonna aloitettiin eduskunnan viimevuotisen rahoituksen kautta kuntien yhteinen e-kirjastohanke, ja nyt se saa tarvitsemansa jatkorahoituksen. Sillä edistetään digitaalisten sisältöjen yhdenvertaista saatavuutta.

Olen usein sanonut, että tasa-arvo digiajassa on tämän päivän iso kysymys. On edistettävä paitsi kaikkien pääsyä digitaalisten palvelujen ääreen. Tietenkään unohtamatta, että palveluja myös siinä ”perinteisessä” muodossa edelleen tarvitaan.

Halusimme myös edistää lasten mahdollisuutta päästä kulkemaan käsi kädessä kulttuurin kanssa, siksi ohjasimme jatkorahoitusta Taidetestaajat-toimintaan. Se on suuri kulttuurikasvatusohjelma, jonka myötä turvataan kaikille kahdeksasluokkalaisille vuotuinen vierailu taiteen pariin. Tämän avulla kunnat voivat toteuttaa koululaisten vierailuja eri taidelaitoksiin, ja näin kaikille lapsille avautuu tie myös kulttuurin elämykselliseen maailmaan.

Uskon, että lasten luovuuden rohkaisu on tärkeä satsaus tulevaisuuteen. Luovuus on tärkeää meille kaikille hyvinvoinnin ja henkisen vahvuuden kautta, ja siitä hyödymme myös kaikki yhdessä. Luova talous tuo kasvua, työpaikkoja ja elinvoimaa alueille. Myös valtiovarainvaliokunnassa korostimme luovien alojen edistämistä yhtenä tärkeänä osana talouden kasvumahdollisuuksia.

Tuore taloustutkimus kulttuurialan vaikutuksesta työllisyyteen ja julkiseen talouteen kertoo taas tiedon: Kulttuuriala tuottaa huomattavasti enemmän kuin sitä julkisesti rahoitetaan. Voisi kai sanoa ”vanhaa totuutta” hieman vielä laventaen, että paitsi lukeminen – myös luovuus – kannattaa aina.

Pia Viitanen

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.).