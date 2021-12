Rokote on kiistatta ykköstoimi koronaepidemian hallinnan kannalta, vetoaa aluevaaliehdokas Henna Palin.

Vetoan yhteen hiileen puhaltamisen puolesta. Olen sairaanhoitaja. Hoitaja, joka on tehnyt työtä lähes kaksi vuotta koronatutkimusten parissa, myös monen muun lääketieteellisen tutkimuksen, joiden tavoitteena on tuottaa hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua meille kaikille.

Takana on pitkä työntäyteinen syksy. Ylitöitä on kertynyt. Järjestinkin palautuakseni loman joulun molemmin puolin. Mielestäni ansaitun.

Miksi? Siksi, jotta saisin viettää vihdoin aikaa perheeni kanssa oikein sillä tavalla kunnolla. Jotta saisin tehdä vaalityötä tärkeiden aiheiden ympärillä koko sydämelläni. Unelmoin ulkoilusta, hiihtämisestä, nukkumisesta ja valokuvausreissusta lähiluontoon.

Perjantaina 10. joulukuuta Taysissa julistettiin hätätila.

Sairaalan kantokyky on vakavasti vaarantunut. Koronapuhelin on pahoin ruuhkautunut, Acuta samoin. Kiireetöntä hoitoa joudutaan perumaan päivä päivältä enemmän. Myös sellaisia toimenpiteitä perutaan, jotka edellyttävät tehohoitoa operaation jälkeen. Syynä on tehohoitopaikkojen täyttyminen koronapotilailla.

Sairaalahoitoa vaativia hengitystieinfektiopotilaita on niin paljon, että heille joudutaan perustamaan oma kohorttiosasto.

Keitä he ovat? Suurelta osin ikäisiäni, rokottamattomia nelikymppisiä.

Miten tämä liittyy minuun? Minut vapautettiin nykyisestä työvelvoitteestani 15.12.. Siirryn hätätyöhön Acutaan. Monet muutkin sairaanhoitajat joutuvat tekemään niin – jättämään varsinaisen työtehtävänsä ja siirtymään määrättynä hätätyöhön. Kaikki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen käytettävissä olevat hoitajat ovat nyt työssä. Meitä ei ole enempää.

Perheemme joulusta tulee hyvin erilainen kuin olin suunnitellut. Se on kova paikka. Siirryn pitkän loman sijaan kolmivuorotyöhön ja minulla on ilo ja kunnia pukeutua suojavarusteisiin. Ilo viipyä niissä päivittäin 8(–15) tuntia lähes yhtäjaksoisesti. Hoitaen, lääkiten, elintoimintoja seuraten, reagoiden, ohjaten ja jatkohoitopaikkoja organisoiden. Kaikkea en vielä edes tiedä. Kuten en työvuorojanikaan.

Mitä tästä maksetaan? Peruspalkka ja työehtosopimuksen mukaiset vuorolisät. Ei yhtään sen enempää eikä vähempää. Ansionmenetyksiä sivutoimestani ei noteerata. Saan siis omakohtaisen maistiaisen siitä, mitä koronapandemia on yrittäjille lock-downin aikana tarkoittanut. Mutta vain maistiaisen.

Miksi teen tämän? Puhtaasta lähimmäisenrakkaudesta ja velvollisuudentunnosta. Toisten hyvinvointi ajaa omani ja perheeni edun edelle.

Työ jatkuu, kunnes tilanne helpottaa tai taukoaa, tai jos sairastun itse.

Koska helpottaa? Tässä kohtaa pitää ihan jokaisen mennä itseensä ja miettiä toisenkin kerran, voisiko ehkä tehdä jotain toisin. Minullakin on parannettavaa.

Rokote ja tehosteet ovat täysin kiistatta ykköstoimi epidemian hallinnan kannalta. Niiden avulla voidaan aika paljon vähentää terveydenhuollon kuormaa. Ennen kaikkea rokotteet suojaavat hyvin vakavalta, tahohoitoa vaativalta taudilta. Ihmiset sairastuvat toki, mutta pystyvät useimmiten parantelemaan itseään kotona. Syytä sairaalaan lähdölle voidaan näin vähentää huomattavasti.

Kenenkään sormista yksikään koronarokote ei tee teflonia, niin kuin ei mikään muukaan rokote. Virus tarttuu niihin edelleen, samoin kuin pisaratartuntana suun ja nenän limakalvoille. Ja taas edelleen toisiin ihmisiin. Siksi puhtaat maskit, turvavälit ja käsihygienia ovat korvaamattomia rokotteen rinnalla.

Uusi omikronvariantti on Suomessa valloillaan jo hyvinkin joulun tienoilla. Jos ei tahdo loppuvuonna sairastaa, pitää palauttaa mieliin ahkera käsien desinfiointi ja pesu, riittävät turvavälit ja nimenomaan puhtaat maskit. Taskuun moneen kertaan taitellut ja pari käyttökertaa nähneet eivät aja asiaansa.

Lue lisää: Omikron vaikuttaa tarttuvan myös rokotettuihin mutta aiheuttavan lievän taudin: ”Sekä ihmisen että viruksen kannalta ideaali­tilanne”

Rokottautumalla ja noudattamalla samanaikaisesti muita varotoimia, suojaa itseään kohtuu hyvin koronalta ja suhteellisen tehokkaasti vaikealta, sairaalahoitoa vaativalta tautimuodolta. Samalla suojaa itseään mahdolliselta long covidilta.

Sairauteen kannattaa tutustua, jos vaikka tämä saisi rokotusta vielä empivät rokottautumaan ja maskittomat käyttämään maskeja.

Anna siis joululahja itsellesi, läheisillesi, meille kaikille. Varaa rokotusaika – se ensimmäinen tai sitten roikkumaan jäänyt tehoste.

Eri mieltä saa olla. Kannattaa kuitenkin yrittää miettiä asia tosiaan koko yhteiskunnan kannalta.

Tämä kirjoitus ei koske niitä henkilöitä, jotka eivät terveydellisistä syistä pysty rokottautumaan tai käyttämään maskia.

Henna Palin

sairaanhoitaja ja tutkimushoitaja, aluevaaliehdokas (kesk.), Pirkkala