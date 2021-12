Tarvitsen kolmannen koronarokotteen mutta en saa sitä. Kuulun riskiryhmään ja kun toisesta rokotuskerrasta on kuusi kuukautta, niin halusin varata ajan kolmannelle rokotukselle. Tietoa saa etsiä pitkään normaali aikuinen, ajanvarausetsintä palasi aina uudestaan terveysaseman etusivulle. Kun on selviytynyt tästä ensimmäisestä hankaluudesta, on vielä jäljellä tyrmäävämpää. Vapaita rokotusaikoja on joskus tammikuussa!

Saammeko selkeän portaalin pelkästään koronalle, nopeasti päivittyvää tietoa milloin rokotukseen voi päästä, ja kaikki terveysasemat lisää kapasiteettia nopeasti! Pop up -pisteitä lisää!

Jokainen, joka yrittää noudattaa koronasuosituksia, saa kuulla, että rokottautuminen on ensisijainen hoitomuoto, vaan sen noudattaminen on aliresurssoitu. Tietääkö sosiaalisektori missä todellinen rokotusten kattavuuden epäonnistuminen tapahtuu?

Tervetuloa omikron Tampereelle, meillä eivät edes riskiryhmäläiset saa rokotusta ennen kuin on ihan liian myöhäistä.

Pia Westerholm

Tampere