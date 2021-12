Toinen näkemys metsään: Mätästys on erinomainen metsänviljelykeino

Taimikon hoidossa toimivat nämä niksit -mielipidetekstin (AL 13.12.) kirjoittajalla tuntuu olevan kovin puutteellinen tietämys metsänviljelyn nykykäytännöistä, niiden perusteista ja saavutetuista tuloksista.

Kirjoittajan vastustama mätästys, erilaisiin olosuhteisiin sovellettuna, on osoittautunut laajasti käytettynä jo usean vuosikymmenen kokemuksella erinomaisuutensa.Taimien kasvuunlähtö on nopeaa ja varmaa, jolloinka taimikon jälkihoitokin helpottuu.

Päinvastoin kuin kirjoittaja ajattelee, varsinkin helposti routivilla hienojakoisilla mailla kapillaarinen veden nousu pitääkin katkaista. Tähän niin sanottu kääntömätästys on tehokas keino. Kapillaari-ilmiön aiheuttama rouste on paha taimituhojen aiheuttaja, joka näin pystytään ehkäisemään. Kun viljelytoimet tehdään ammattitaitoisesti, niin istutettujen taimien kuivuminen ei ole mikään ongelma. Jopa viime vuosien äärimmäisen kuivina alkukesinä on mätästyksiin istutetut taimet selvinneet hyvin.

Kun suurella osalla kansasta on ilmeisen puutteellinen tietämys metsänhoidon nykykäytännöistä, olisi korkea aika tehdä asialle jotain. Olisi mediassa kerrottava muustakin kuin jostakin hakkuukohteesta kinastelusta tai muusta negatiivisesta. Metsäalan toimijoiden pitäisikin järjestää erityisesti medialle, mutta myös muille kiinnostuneille maastoretkiä, joilla omakohtaisesti olisi todettavissa mitenkä nopeasti uusi metsä nousee entisen tilalle oikeilla, tehokkailla toimenpiteillä.

Ahti Mäntymäki

Kuru, Ylöjärvi