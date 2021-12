Monisairaan lapsen äidin huoli: Koulut eivät enää kerro, millä luokalla korona-altistuksia on ollut

Yleisesti tiedetään, että lapset sairastavat koronan lievillä oireilla. On kuitenkin myös riskiryhmiin kuuluvia lapsia, joille korona voi olla hyvinkin vaarallinen. Kun perheessä on pienen riskiryhmäläisen lisäksi koululaisia, eletään elämää tällä hetkellä jatkuvasti veitsenterällä. Vaikka riskiryhmäläisen eristäminen kotiin onnistuisi, koululaiset tuovat tauteja kouluista.

Itselläni on viisivuotias monisairas lapsi. Jo tavallinen virus vie hänet lähes poikkeuksetta sairaalaan. Perheessä on neljä koululaista, joiden kouluista tulee lähes päivittäin altistumisilmoituksia koronalle. Enää ei ilmoiteta millä luokilla koronaa esiintyy, saati aseteta luokkia karanteeniin. Ryhmiä myös sekoitetaan keskenään, jolloin altistuminen mahdollistuu laajemmin. Myös maskien käyttö on vähentynyt niin oppilaiden, kuin opettajien keskuudessa.

Elämme jatkuvassa pelossa ja epävarmuudessa.

Viime vuoden lapsemme olivat suurelta osin kotiopetuksessa, mutta se oli seitsemän lapsen perheessä varsin kuormittavaa, kun tehtävää äitinä on muutenkin paljon niin erityislapsen ja muiden lasten, kuin myös kodinhoidon suhteen. Koululaiset jäivät monelta osin oman onnensa nojaan, esimerkiksi vieraan kielen suhteen, jota en itse osannut.

Nyt joudumme tasapainoilemaan kahden ison asian välillä: koululaisten oikeudesta koulunkäyntiin ja erityislapsen oikeudesta elämään.

Haluan tuoda tämänkin näkökulman esille, kun puhutaan maskien käytön ja käsihygienian tärkeydestä kouluissa ja muualla. Toivoisin, että jokainen vastuullinen vanhempi miettii kahdesti, laittaako oireinen lapsi kouluun vai ei, kannustaako lasta käyttämään maskia vai ei. Toivoisin jokaisen miettivän pienen hetken tätäkin näkökulmaa tehdessään omia päätöksiään.

Pienillä teoilla voi olla iso merkitys toisille niin hyvässä kuin pahassa. Toivoisin myös jonkinlaista muutosta siihen, miten korona-asioista informoidaan koteihin. Jos esimerkiksi itse tietäisin lapseni luokassa olevista tartunnoista, voisin ottaa lapseni pahimmaksi ajaksi kotiopetukseen.

Päättäjien pitäisi miettiä, miten huomioida meidän kaltaiset perheet. Olemme todella ahdingossa tässä kamppailussa. Niin paljon niin isoja asioita on toisista ihmisistä kiinni.

Saara Tolonen

Tampere