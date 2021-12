Tammelan Stadion, Kauppi, Hakametsä, maauimala ja monta muuta, luettelee urheilupaikkarakentamisen kohteita Tampereen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Lauri Lyly.

Viime päivinä on kohistu uuden areenan avauksesta ja sen antamista mahdollisuuksista urheilulle ja kulttuurille. Eikä suotta. Areena on upea. Tampereella tehdään historiallisen paljon muutakin juuri nyt. Lavealla rintamalla kilpaurheilusta ja harrastajiin. Lapsista aikuisiin.

Tammelan Stadion on juuri rakenteilla. Se on Suomen ensimmäinen korttelistadion ja valmistuu vuonna 2023. Kauppiin rakennetaan pienempi stadion ja muutenkin jalkapallo-olosuhteita kehitetään siellä. Myös pesäpallostadion valmistuu ensi kesänä Kauppiin. Se toimii talvella hiihtostadionina. Alueella, jossa myös hiihto-olosuhteita on parannettu. Sorsapuiston tekojää on toista talvea käytössä. Vehmaisten urheilupuisto ja huoltorakennukset Vuorekseen ovat hyviä esimerkkejä kaupunginosien liikuntapaikkarakentamisesta.

Maauimala avattiin muutama vuosi sitten. Hervannan uimahalli peruskorjattiin juuri. Uusia uimahalleja kaavaillaan Härmälään ja Koilliskeskuksen suuntaan.

Meillä valmistui suuri frisbeegolfrata kolme vuotta sitten Ruotulaan. Laji leviää ja nyt frisbeegolfratoja on tarkoitus saada rakennetuksi ympäri kaupunkia. Skeittiolosuhteisiin on panostettu muun muassa Lielahdessa ja Vilusenrinteellä. Myös skeittilukio aloitti syksyllä.

Hiekkakenttiä eri kaupunginosissa on tarkoitus muuttaa tekonurmikentiksi. Luontopolkuja on rakennettu Kintulammelle ja Hervantajärvelle.

Uudet koulut rakennetaan sellaisiksi, että niitä hyödynnetään yhä enemmän liikunnassa kouluaikojen ulkopuolella.

Laskettelua ja alamäkipyöräilyä on keskitetty Mustaanvuoreen. Joka kehittyy siellä olevien toimijoiden toimesta hienosti. Padel on lyönyt läpi ja halleja nousee. Laji leviää ja harrastajamäärä lisääntyy. Monet lajit kuten esimerkiksi padel ja golf toimivat käytännössä ilman yhteiskunnan tukea.

Uusia päätettäviä asioita odottaa jo oven takana. Hakametsän Sport Campus on tämän vuosikymmenen suurin hanke. Kolme sisäliikuntatilaa tarvitaan huutavaan sisäliikuntatilatarpeeseen. Hakametsän vanhan hallin peruskorjaus ja kahden harjoitushallin korvaaminen uudella kahden jään hallilla on edessä.

Ratinan Stadionin peruskorjaus on tehtävä muutaman vuoden päästä. Jalkapallohalli tulee pöydälle Tammelan stadionin valmistuttua. Keilailuolosuhteet odottavat ratkaisua ja toivottavasti ne saadaan sisällytettyä Hakametsän Sport Campus alueelle. Golfin ja frisbeegolfin olosuhteet Ruotulassa tai siirto muualle pitää ratkaista.

Kaukajärven melonta- ja soutustadion odottaa peruskorjausta. Lisää ulkotekojäitä odotetaan rakennettavaksi. Eli tekemistä ja priorisoitavaa riittää. Raha ei riitä kaikkeen.

Onneksi liikuntaolosuhteita on toteutettu usealla eri tavalla. Kaupungin toimesta, yksityisesti ja yhteistyössä. Liikuntatilat yritetään tehdä moniin eri tarkoituksiin sopiviksi monitoimitiloiksi. Näitä hankkeita on ollut useita tahoja viemässä eteenpäin. Kaupungin lisäksi seuroja, yksittäisiä ihmisiä ja yrityksiä. Ne ovat yhteistyön tuloksia. Tavoitteena on luoda hyvät olosuhteet kaikenlaiselle liikkumiselle.

Lauri Lyly

Tampereen kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja (sd.), pormestari 2017 – 2021